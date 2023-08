Acer stworzył potwora, zamknął go w laptopie i wysłał do Polski

Kiedy dobierasz jak najlepsze podzespoły dedykowane graczom i upychasz je w kompaktowej obudowie, można by stwierdzić, że chcesz zrobić najlepszy gamingowy laptop dostępny na rynku. Chcąc ująć to krócej – chcesz być jak Acer i jego Triton 17 X.

Bóstwo morskie, księżyc lub płaz

Choć tryton (ang. triton) może oznaczać zarówno rodzaj salamandry, syna Posejdona i Amfitryty lub naturalnego satelitę Neptuna, to istnieje jeszcze jedno skojarzenie tego słowa – z superkomputerem mieszczącym się w Politechnice Gdańskiej. Laptopowi Acera nieco brakuje do wyników osiąganych przez uczelniany sprzęt z 2015 roku, jednak nadal jest to urządzenie warte uwagi.

Predator Triton 17 X (Źródło: Acer)

Za szybką pracę laptopa odpowiada jedna z najszybszych możliwych konfiguracji w 2023 roku dla mobilnego sprzętu, czyli procesor Intel Core i9-13900 HX oraz karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4090. Aby pamięć tymczasowa dotrzymywała kroku CPU i GPU, można zdecydować się na wariant 32 lub 64 GB RAM-u w technologii DDR5 5600 Hz. Przestrzeń dyskowa oparta jest natomiast na SSD PCIe w konfiguracji RAID 0 z 1 lub 2 TB miejsca na dane.

Bezkompromisowy Acer dla graczy

Aby poskromić ogromne ilości energii cieplnej, jakie generuje taka bestia, Tajwańczycy musieli zastosować szereg nowoczesnych rozwiązań z zakresu chłodzenia. Kluczową częścią tego systemu jest m.in. technologia Vortex Flow, na którą składają się trzy wentylatory, z czego dwa z nich to projekty 3D AeroBlade 5. generacji, które oferują wyższy przepływ powietrza o 10% względem poprzedników. Ponadto, zamiast zwyczajnej pasty termoprzewodzącej na CPU zastosowano rozwiązanie oparte na ciekłym metalu.

Predator Triton 17 X (Źródło: Acer)

W kwestiach łączności Triton 17 X nie ma sobie nic do zarzucenia. Na jego pokładzie funkcjonuje zarówno moduł Intel Killer Wi-Fi 6E Ax1690i, Intel Killer E3100G + Ethernet jak i Bluetooth 5.1. Wśród dostępnych złączy znajdziemy natomiast:

1x czytnik kart pamięci SD,

1x wejście zasilania,

1x GDMI 2.1,

1x gniazdo RJ-45 (LAN),

1x wyjście/wejście audio jack 3,5 mm,

2x Thunderbolt 4 (z Display Port),

2x USB 3.2 Gen 2.

Nie zapominajmy też o miejscu, na którym Acer wyświetla wszystko, co graczom potrzebne do szczęścia. Na użytkownika czeka 17-calowy panel miniLED o rozdzielczości WQXGA (2560×1600 pikseli) z maksymalną częstotliwością odświeżania 250 Hz oraz szczytową jasnością o wartości 1000 nitów. Wisienką na torcie jest obecność podświetlenia klawiatury RGB, czytnik linii papilarnych oraz sześciogłośnikowy system DTS:X Ultra. Akumulator o pojemności 99,95 Wh można ładować z maksymalną mocą 100 W.

Acer Triton 17 X został zamknięty w obudowie wyciętej w systemie CNC, charakteryzuje się smukłą i elegancką linią z zaokrągleniami w rogach, a jego grubość wynosi ok. 2,5 cm.

Laptop jest już dostępny w Media Expert w cenie 21299 złotych za wersję z 32 GB RAM-u i SSD 1 TB oraz 21999 złotych w oficjalnym sklepie Acera z 64 GB pamięci operacyjnej i dyskiem 2 TB. Pamiętajcie tylko, aby po zakupie nakarmić tego stwora czymś naprawdę sycącym – jakimś Ratchet & Clankiem lub nowym Quake’iem 2 RTX.