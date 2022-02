To etui na AirPods Max jest prawie dwa razy droższe od samych słuchawek

Już same słuchawki AirPods Max od Apple tanie nie są. Jednak jeśli ktoś chce przenosić je z miejsca na miejsce w wybitnie stylowym etui (bo z jakichś powodów jest to niemożliwe na głowie), to Gucci przygotowało coś specjalnego.

Drogie słuchawki, jeszcze droższy futerał

Słuchawki Apple AirPods Max trzymają cenę. W sklepie producenta trzeba za nie dać dziś tyle samo, ile w dniu premiery ponad rok temu, czyli 2799 złotych. W opakowaniu dostaniemy etui Smart Case, w które wkładamy nie całe słuchawki, a tylko część z nausznicami. Pałąk zawsze wystaje poza pokrowiec.

„Zwykłe” etui Smart Case dla AirPods Max

Jednak jeśli komuś nie odpowiada prostota i czysty styl Apple, może przenosić swoje słuchawki w bardziej modny sposób. Gucci umieściło na swojej stronie całą kolekcję produktów przeznaczonych dla urządzeń giganta z Cupertino. Wśród etui na smartfony iPhone 12, iPhone 12 Pro i iPhone 12 Pro Max, znalazły się także pokrowce na słuchawki AirPods Pro, Beats oraz AirPods Max.

Cena tego ostatniego może zawrócić w głowie. Gucci wyceniło etui na na 980 dolarów. To prawie dwa razy więcej niż cena samych słuchawek (549 dolarów). Pokrowiec Ophidia sprzedawany jest wyłącznie online. Ma łączyć nowoczesność ze stylem vintage.

Gucci twierdzi, że etui wykonane jest z materiałów przyjaznych środowisku. Wyposażono je w pasek na ramię, brązowe detale ze skóry i zatrzask, żeby zabezpieczyć AirPodsy przed wypadnięciem.

Cóż, choć większość z nas z politowaniem patrzy na tego typu gadżety, to jest właściwie pewne, że na nowy pokrowiec znajdą się chętni. Podobnie rzecz się ma z innymi produktami luksusowymi – są warte tyle, ile ludzie są gotowi za nie zapłacić (jak na przykład za iPhone’a z fragmentem golfa Steve’a Jobsa). W tym wypadku za wysoką cenę odpowiada nie tyle styl vintage czy napis Hodiernum, który z łaciny można przełożyć na należący do dnia dzisiejszego. Tutaj koszt generuje logo Gucci, znajdujący się na zapięciu etui. Tylko tyle i aż tyle.