Słuchawki Apple z nową funkcją. Ma ułatwić życie

Polscy użytkownicy słuchawek Apple otrzymali dostęp do nowej funkcji. Kierowana jest ona do konkretnej grupy osób i w założeniach ma ułatwić życie.

Słuchawki AirPods z nową funkcją

Owszem, ceny AirPodsów nie należą do zbyt przyjemnych. Dostajemy jednak jedne z najbardziej dopracowanych słuchawek na rynku, które po prostu są wygodne w codziennym korzystaniu. Dodam, że podstawowe AirPodsy to dotychczas jedyne słuchawki, w których bez obaw o wypadnięcie z uszu mogłem ćwiczyć na siłowni czy jeździć na rowerze.

Wróćmy jednak do głównego tematu. Otóż zespół Tima Cooka zdecydował się rozszerzyć dostępność rozwiązania o nazwie Wyraźny głos w funkcji Aparat słuchowy. Jest ono wprowadzane do wielu europejskich krajów, w tym do Wielkiej Brytanii, Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Finlandii, Norwegii, Danii i – co z naszego punktu najważniejsze – też do Polski.

Nowość jest rozwinięciem udostępnionej w zeszłym roku funkcji aparatu słuchowego, która użytkownikom słuchawek AirPods Pro 2 lub AirPods Pro 3, mającym łagodną lub umiarkowaną utratę słuchu, pomaga lepiej słyszeć. Po prostu to jedna z tych wielu świetnych funkcji dostępności, za które Apple należą się brawa.

(fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)

Jak działa Wyraźny głos w połączeniu z funkcją Aparat słuchowy?

W przypadku omawianego rozwiązania użytkownik zyskuje automatyczne wykrywanie tego, czy rozmowa toczy się przed nim. Pozwala to skupić uwagę słuchawek AirPods Pro na osobie, która w danym momencie do niego mówi. Apple podkreśla, że funkcja najlepiej sprawdza się w rozmowach w cztery oczy, gdy druga osoba stoi tuż przed właścicielem słuchawek.

W celu włączenia funkcji należy:

Na iPhonie lub iPadzie przejść do Ustawień, wybrać Twoje słuchawki AirPods, a następnie w sekcji Zdrowie słuchu stuknąć w opcję Wsparcie słuchu, w kolejnym kroku na Korekty, a na końcu pozostaje włączyć Wyraźny głos.

Na Macu wybrać menu Apple, następnie Ustawienia systemowe, kliknąć na słuchawki AirPods na lewym pasku bocznym i wybrać Zdrowie słuchu. W kolejnym kroku trzeba wybrać Korekty w obszarze Aparat słuchowy, a następnie włączyć funkcję Wyraźny głos.

Warto wspomnieć, że na iPhonie lub iPadzie można też włączyć lub wyłączyć funkcję Wyraźny głos z poziomu centrum sterowania.

Serwis MacRumors, któremu zawdzięczamy tę informację, wspomina również o wprowadzeniu powiadomień o nadciśnieniu i wykrywaniu bezdechu sennego na Apple Watchach. Obie funkcje pojawiły się w wybranych krajach. Przypominam jednak, że w Polce zadebiutowały już wcześniej.