Sklep Google Play dostaje „turbodoładowanie”. Na wszystkich Twoich urządzeniach

Najnowsza aktualizacja Usług Google Play wprowadza zestaw odczuwalnych zmian. Google skupiło się również na poprawie wydajności sklepu Google Play. Co ciekawe, ulepszenia dotyczą smartfonów, tabletów, smartwatchy, a nawet samochodów.

Usługi Google Play v26.25 – co nowego w aktualizacji?

Nowe funkcje w Androidzie nie zawsze wymagają aktualizacji całego systemu operacyjnego. Często wdrażane są wraz z aktualizacjami aplikacji Google, a także z nowymi wersjami Usług Google Play. Właśnie z taką sytuacją mamy do czynienia.

Otóż Usługi Google Play v26.25, których udostępnianie rozpoczęło się 29 czerwca, wprowadzają kilka wartych odnotowania zmian. Aktualizacja w przypadku aplikacji Portfel dodaje możliwość wyświetlania form płatności powiązanych z kontem. Do tego dochodzi ulepszony proces odprawy na lot w Portfelu Google, usprawnienia związane z korzystaniem ze środków przepłaconych oraz wsparcie dla formatów JPEG w portretach do dokumentów tożsamości.

Nowa wersja skupia się także na poprawie zabezpieczeń i stabilności, co dotyczy smartfonów z Androidem. Warto więc ją zainstalować nawet, gdy nie korzystamy z Portfela Google.

fot. Wojciech Kulik | Tabletowo.pl

Sklep Google Play z licznymi zmianami

Najnowsza wersja Sklepu Google Play, czyli v52.1, została udostępniona 29 czerwca 2026 roku. Jak już wspomniałem, użytkownicy wielu urządzeń z Androidem mogą liczyć na poprawę wydajności.

Otóż aktualizacja przynosi gruntowne zmiany w infrastrukturze, które skupione są na wydajności, a także zawierają usprawnione wykorzystanie pamięci w przypadku weryfikacji instalacji. Ulepszenia dotyczą smartfonów, tabletów, telewizorów, smartwatchy, a także samochodów z Android Automotive.

Właściciele smartfonów z Androidem otrzymują jeszcze możliwość oglądania filmów twórców i deweloperów, które dotyczą konkretnych gier bezpośrednio w grach w trybie pełnoekranowym i obrazu w obrazie (PIP). Brzmi to nieco niejasno i nie precyzuje, czy dotyczy wszystkich gier czy tylko tych ze wsparciem logowania Play Games.

Ponadto obrazy wygenerowane przez sztuczną inteligencję mają teraz specjalne oznaczenie w sklepie Google Play. Dzięki temu użytkownik powinien od razu dowiedzieć się, czy ma do czynienia z treścią stworzoną przez AI.