Polska cena opaski Samsung Galaxy Fit 3 nie jest już tajemnicą

Nowa opaska Samsunga majaczy na horyzoncie od kilkunastu tygodni i spodziewamy się jej rychłej premiery. Teraz mamy pewność, że będzie dostępna również w Polsce. Co więcej, wiemy też, ile klientom w kraju nad Wisłą przyjdzie za nią zapłacić.

Polska cena opaski Samsung Galaxy Fit 3 ujawniona przed oficjalną premierą

W ostatnich latach Koreańczycy traktowali smart opaski zdecydowanie po macoszemu. Ostatnia, Galaxy Fit 2, zadebiutowała 2 września 2020 roku, czyli ponad trzy lata temu. W branży elektroniki użytkowej to szmat czasu. Urządzenie trafiło również do Polski, gdzie było sprzedawane za 209 złotych.

W 2024 roku już mało kto pamięta o Galaxy Fit 2. Sam Samsung zresztą na zbyt długo zapomniał o smart opaskach, ale Koreańczycy w końcu znów poświęcili uwagę temu segmentowi. Od kilkunastu tygodni wiemy, że nieuchronnie zbliża się premiera Galaxy Fit 3.

Teraz wiemy również, że możemy spodziewać się jej dostępności w Polsce. Jeden z naszych Czytelników, Łukasz (dzięki!), poinformował nas, że udało mu się namierzyć Galaxy Fit 3 w jednym z funkcjonujących w Polsce sklepów. Pogrzebaliśmy i zdołaliśmy to potwierdzić, więc sprawa jest przesądzona.

Co jednak szczególnie istotne, dostaliśmy nie tylko potwierdzenie odnośnie dostępności Galaxy Fit 3 w Polsce, ale też ceny opaski. Według informacji, podawanych przez sklep, opaska będzie kosztowała 279,99 złotych. To o ~80 złotych więcej niż w przypadku Galaxy Fit 2, ale jednocześnie to cena niższa aż o ~139 złotych od ceny Galaxy Fit pierwszej generacji.

Co zaoferuje nowa opaska Samsung Galaxy Fit 3?

Nowa smart opaska będzie różniła się od poprzednich Galaxy Fitów, ponieważ zaoferuje znacznie większy ekran – AMOLED o przekątnej 1,61 cala, rozdzielczości 256×402 pikseli i 302 ppi. Do tego ma działać na jednym ładowaniu nawet przez 13 dni, co na pewno usatysfakcjonuje jej posiadaczy.

Galaxy Fit 3 zapewni też dostęp do typowych dla wearables funkcji, ale nie tylko, bo na ich liście ma się znaleźć również funkcja wykrywania upadków i automatycznego wzywania pomocy. Oprócz tego będzie można wysłać wiadomość SOS, wciskając pięciokrotnie klawisz na boku obudowy.

Ponadto opaska Samsung Galaxy Fit 3 ma cechować się odpornością 5 ATM i IP68 oraz oferować ponad 100 trybów sportowych, a także możliwość sterowania odtwarzaczem muzyki i wywoływania spustu migawki w sparowanym urządzeniu. Do łączności wykorzystywana będzie łączność Bluetooth 5.3.

Data premiery opaski Samsung Galaxy Fit 3 nie jest jeszcze znana, ale oczekuje się, że producent oficjalnie zaanonsuje ją w trakcie targów MWC 2024 w Barcelonie, które rozpoczynają się już 26 lutego br.