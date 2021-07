Kto jeszcze nie tak dawno pomyślałby, że telefony z klapką powrócą? Tak się stało, z czego fani tego typu konstrukcji z pewnością się cieszą. Nowy składany smartfon Xiaomi również może taką mieć. Co ciekawe, na pierwszy rzut oka można go pomylić z Huawei Mate 30 Pro… złamanym w pół.

Można odnieść wrażenie, że producenci jakoś chętniej decydują się na hybrydę smartfona i tabletu, a modelami z klapką nie są specjalnie zainteresowani. Wyjątkiem jest Motorola, która od początku stawia wyłącznie na taką konstrukcję, ale wynika to z faktu, że sięga ona do korzeni kultowej serii RAZR. Dwutorową strategię prowadzi wyłącznie Samsung, ponieważ on tak samo intensywnie rozwija zarówno linię Galaxy Z Fold, jak i Galaxy Z Flip.

Ten składany smartfon Xiaomi wygląda jak Huawei Mate 30 Pro złamany wpół

Xiaomi wprowadziło już swój pierwszy składany smartfon na rynek. Xiaomi Mi MIX Fold zadebiutował 30 marca i prawdopodobnie jeszcze w tym roku producent zaprezentuje jego ulepszoną wersję z m.in. podekranowym aparatem, który ma zaoferować również Galaxy Z Fold 3.

Już od dłuższego czasu mówi się jednak, że Xiaomi może dodać do swojej oferty model z klapką, podobny do Galaxy Z Flip. Dziś CNIPA (China National Intellectual Property Administration; Chińska Krajowa Administracja Własności Intelektualnej) przyznała producentowi prawa do autorskiego designu składanego smartfona typu clamshell.

źródło: LetsGoDigital

Nie sposób nie zauważyć, że ten składany smartfon Xiaomi mocno przypomina urządzenia, które już są dostępne na rynku. Oprócz oczywistych skojarzeń z Galaxy Z Flip, który ma identycznie grube ramki dookoła ekranu, można dopatrzyć się też cech wspólnych z Huawei Mate 30 Pro. Ten ostatni ma bowiem podobnie zaprojektowaną wyspę z aparatami, choć nie on jedyny, bo najnowszy Huawei Nova 8i także.

Ten składany smartfon Xiaomi nie wygląda jednak na model flagowy, ponieważ na zewnątrz nie ma żadnego ekranu, co jest zaskakujące, ale może świadczyć o chęci zaoszczędzenia, aby utrzymać cenę na jak najbardziej przystępnym poziomie.

Nie ma jednak pewności, te taki składany smartfon Xiaomi kiedykolwiek trafi na rynek, aczkolwiek producent może wykorzystać ten projekt, kiedy uzna, że ma on szansę dobrze się sprzedać.