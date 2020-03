Uwierzysz, że Huawei nic nie zarabia na smartfonie za 10 tysięcy złotych?

Nie jest tajemnicą, że to na high-endach producenci mają największą marżę – nie bez powodu kosztują one po kilka tysięcy złotych. Nieco inaczej sytuacja wygląda jednak w przypadku składanych smartfonów, które są urządzeniami z najwyższej dostępnej obecnie półki. Huawei przyznał bowiem, że sprzedaż Mate Xs nie jest dla niego dochodowa. Co więcej, nie tylko nie zarabia na tym sprzęcie, ale nawet traci pieniądze na każdej sprzedanej sztuce!

Huawei był jednym z pierwszych producentów, którzy zaprezentowali składany smartfon (i podobnie do nich miał ogromne problemy, żeby wprowadzić do sprzedaży Mate X). Europejską cenę pierwszego modelu ustalono na 2299 euro, lecz nigdy nie trafił na Stary Kontynent (w Chinach sprzedawał się jednak bardzo dobrze – miesięcznie rozchodziło się ~100 tysięcy sztuk za 16999 juanów każda). Udało się to dopiero Mate Xs, który kosztuje już 2499 euro, a w Polsce 9999 złotych.

Huawei nic nie zarabia na sprzedaży składanych smartfonów

Wydawałoby się, że skoro producent sprzedaje Mate Xs za takie pieniądze, do jego kieszeni muszą trafiać ogromne kwoty. Tymczasem okazuje się, że Huawei nie tylko nic nie zarabia na sprzedaży składanych smartfonów, ale nawet na tym traci! Wynika to zapewne m.in. z faktu, że zastosowana na ekranie powłoka najnowszego modelu jest 3x droższa od złota, a inne wykorzystane rozwiązania też nie należą do specjalnie tanich. Mimo to frima, zamierza zwiększyć produkcję, ponieważ popyt wśród klientów jest duży.

Huawei jednak stać na to, aby sprzedawać tego typu urządzenia ze stratą, ponieważ producent tego kalibru nie może sobie pozwolić zostać w tyle. To nie tylko sprawa honoru, ale też inwestycja w przyszłość – dzięki poniesionym dziś kosztom, jutro będzie mógł wprowadzić na rynek tańsze składane smartfony, a do tego wszyscy dążą. Według firmy z Państwa Środka, potrzeba jeszcze ponad roku (do nawet dwóch), aby ceny takich konstrukcji zbliżyły się do poziomu cen „klasycznych” smart-telefonów.

Samsungowi już się to udało, ponieważ Galaxy Z Flip kosztuje „zaledwie” 6600 złotych (600 złotych więcej niż Galaxy S20 Ultra), podczas gdy za Galaxy Folda trzeba zapłacić aż 9000 złotych. Huawei zadeklarował już jednak, że nie zamierza iść w tym kierunku, bowiem dla niego tego typu konstrukcje nie mają sensu.

Źródło: MyDrivers

– nowy serwis Tabletowo o Internecie Rzeczy. Sprawdź!