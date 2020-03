Huawei: rozważaliśmy produkcję konkurenta Z Flipa i Razra

Anson Zhang, dyrektor Huawei na Wielką Brytanię, odniósł się do kwestii możliwej prezentacji smartfona, który miałby być konkurencją dla Samsunga Galaxy Z Flip i nowej Motoroli Razr. Ten nie powstanie jednak z jednego, prostego powodu.

Smartfon składany do wewnątrz? A komu to potrzebne?

Zgodnie z wypowiedzią przedstawiciela Huawei dla serwisu Trusted Reviews, konkurent dla składanych w ten sposób smartfonów nie powstanie, ponieważ jego zdaniem… nie jest on nikomu potrzebny.

Zamierzeniem Huawei była prezentacja i sprzedaż takiego składanego smartfona, który zaoferuje użytkownikowi maksymalnie dużą powierzchnię roboczą przy jednoczesnym zachowaniu kompaktowych wymiarów urządzenia.

Zdecydowano, że projektowane urządzenie ma łączyć w sobie zalety tabletu z mobilnością smartfona, pozostając kompaktowym urządzeniem które wszędzie się zmieści, a w razie potrzeby oferującym ekran znacznie wygodniejszy do wykonywania niektórych zadań niż to, co oferują obecne smartfony.

Wizja chińskiej firmy zakłada, że użytkownik, który trzyma w ręce składany smartfon, otwiera go wtedy, gdy oczekuje od niego większej przestrzeni roboczej niż ta, którą oferują obecne rozwiązania. W przypadku Galaxy Z Flipa czy Motoroli Razr ekran nie jest większy niż w obecnych smartfonach, a jego składanie zapewnia jedynie zmniejszenie wymiarów samego urządzenia. Chińczycy twierdzą, że nie tędy droga.

Kto ma rację?

O tym, kto ma rację, przekonamy się już za niedługo, kiedy Mate Xs dołączy do walki o portfele najzamożniejszych posiadaczy smartfonów. Po który smartfon ci sięgną najchętniej? Osobiście nie jestem w stanie przewidzieć wyników starcia, ponieważ i jedno i drugie rozwiązanie ma sporo plusów i minusów.

Wydaje się jednak, że koncepcja Samsunga i Motoroli jest nieco bardziej dopracowana mimo, że to Huawei zaprezentował swojego składaka jako ostatni. Wbrew pozorom wielu klientów tęskni za składanymi telefonami i tym charakterystycznym gestem odbierania połączenia. Należy jednak pamiętać, że tego typu urządzenia to wciąż bardziej ciekawostki niż standard i tak pozostanie dopóki ich astronomiczne ceny nie okrzepną.

A Wy którą koncepcję preferujecie? Składanie wzdłuż dłuższej krawędzi, jak u Huawei Mate Xs, czy krótszej jak w Samsungu czy Motoroli?

Źródło: Trusted Reviews