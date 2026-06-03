Tankuj taniej w wakacje. Shell odpala nową promocję

Mam świetną wiadomość dla kierowców. Shell ruszył z wakacyjną promocją – Aktywuj letnie korzyści.

Wakacyjna promocja na stacjach Shell

Dla wielu osób okres wakacyjny to nie tylko codzienne korzystanie z samochodu, ale też dłuższe wyjazdy. W związku z tym, każda nowa promocja na paliwo cieszy jeszcze bardziej niż wiosną, jesienią czy zimą.

Shell uruchomił promocję, w ramach której kierowcy mogą otrzymać rabat nawet do 35 groszy na litr wybranego paliwa Shell V-Power oraz Shell FuelSave. Najwyższy rabat przysługuje, gdy klienci podczas jednej wizyty na stacji zatankują paliwo i dodatkowo kupią produkt marki własnej Shell, w tym Shell Cafe, np. kawę lub przekąskę albo skorzystają z myjni automatycznej. Rabat 35 gr/l nie obowiązuje jednak przy płatności mobilnej Shell SmartPay oraz przy zakupie napojów z ekspresu samoobsługowego.

Shell wskazuje, że przy zatankowaniu 50 litrów maksymalna oszczędność może wynieść nawet 17,50 złotych. Oczywiście bez uwzględnienia wymaganego dodatkowo produktu, który trzeba zakupić. Wspomniane 50 litrów to też maksymalna ilość paliwa, do której może być naliczony rabat.

Rabat dostępny jest również bez dodatkowych zakupów, ale wówczas zniżka wynosi:

20 gr/l na wybrane paliwa Shell V-Power i Shell FuelSave,

15 gr/l na Shell AutoGas.

fot. Shell

Jak skorzystać z wakacyjnej promocji na stacjach Shell?

W celu skorzystania z promocji należy tylko:

Aktywować ofertę w aplikacji Shell ClubSmart. Zatankować wybrane paliwo objęte promocją. Zeskanować kartę wirtualną Shell ClubSmart lub zarejestrowaną kartę plastikową Shell ClubSmart przed płatnością.

Warto wiedzieć, że akcja promocyjna obowiązuje od 3 czerwca 2026 roku od godziny 13:00 do 6 września 2026 roku do godziny 23:59 na oznaczonych stacjach Shell i jest skierowana dla Klubowiczów Shell ClubSmart. Można z niej skorzystać do trzech razy w miesiącu.

Promocją objęte są paliwa: Shell FuelSave 95, Shell FuelSave Diesel, Shell V-Power 95, Shell V-Power Diesel lub Shell AutoGas LPG (w zależności od wysokości rabatu) z jednego dystrybutora do baku pojazdu lub do atestowanego kanistra podczas jednej transakcji.

Wypada wspomnieć, że do końca wakacji 2026 roku obowiązuje tańsze tankowanie na Orlenie.