Operatorzy dają prezenty na Dzień Dziecka (nie tylko dla dzieci). Sprawdź, czy Twój też

Grzegorz Dąbek·
Dzień Dziecka już 1 czerwca (w najbliższy poniedziałek). Z tej okazji kilku polskich operatorów przygotowało specjalną ofertę i prezenty dla klientów – nie tylko tych niepełnoletnich. W końcu dzieckiem jest się zawsze (i tak właśnie możecie uzasadniać, gdy też skorzystacie z tych promocji).

Prezent na Dzień Dziecka 2026 dla klientów T-Mobile i Heyah

W tym przypadku oferta skierowana jest do użytkowników T-Mobile na kartę i Heyah na kartę. Wszyscy klienci, którzy doładują konto od 29 maja do 1 czerwca 2026 roku, dostaną dwa razy więcej gigabajtów w ramach usługi „GB po doładowaniu”.

Aby skorzystać z tej promocji, wystarczy doładować konto w aplikacji Mój T-Mobile do 1 czerwca 2026 roku, a dodatkowe gigabajty pojawią się na koncie maksymalnie w ciągu 24 godzin (choć, jak twierdzi operator, najczęściej dzieje się to od razu, bez zwłoki). Ich przyznanie zostanie potwierdzone wiadomością SMS z informacją o liczbie GB i terminie ważności (od 5 do nawet 200 dni – w zależności od kwoty doładowania i oferty).

Każdy klient może skorzystać z tej promocji wielokrotnie w trakcie jej obowiązywania, tj. do 1 czerwca 2026 roku. W takim przypadku dodatkowe gigabajty zsumują się, a ich ważność zostanie wydłużona do najdłuższego obowiązującego terminu.

Przy okazji warto przypomnieć, że klienci T-Mobile mogą wziąć udział w Urodzinowej Loterii Magenta Moments, w której do wygrania są bony do sklepów Żabka, smartfony Samsung Galaxy S26 Ultra, zagraniczne wycieczki i samochody BMW.

Promocja firmy Vectra na Dzień Dziecka 2026 – rabat na filmy familijne (nie tylko dla klientów operatora)

Vectra z kolei ogłosiła, że na Dzień Dziecka 2026 obniżyła cenę wypożyczenia filmów familijnych – rabat wynosi 30%. Klienci mogą obejrzeć w niższej cenie ponad 50 filmów. Promocja obowiązuje od 29 maja do 7 czerwca 2026 roku i obejmuje m.in. całą serię Hotel Transylwania, a także Jumanji, Artur i Minimki czy Tupot małych stóp.

W czerwcu będzie można również wypożyczyć wybrane filmy w niższych cenach, na przykład Wichrowe Wzgórza i Wielka mała koza za 14,90 złotych oraz Samotnik za 17,90 złotych. Przy okazji Vectra zapowiedziała, że w przyszłym miesiącu biblioteka dostępnych do wypożyczenia filmów w usłudze VOD rozszerzy się o 40 nowych tytułów, w tym:

  • Zamach na Papieża Władysława Pasikowskiego z Bogusławem Lindą w roli głównej,
  • Good Boy Jana Komasy,
  • Kopnęłabym Cię, gdybym mogła
  • oraz nową odsłonę Mumii, która miała premierę w kinach 17 kwietnia 2026 roku.

Warto zaznaczyć, że ta oferta jest dostępna nie tylko dla klientów Vectry – mogą skorzystać z niej wszyscy zainteresowani poprzez serwis tvsmart.pl. Za wypożyczenie można zapłacić Blikiem, kartą, Google Pay i Apple Pay. Z kolei klienci operatora mogą dopisać opłatę do rachunku.

Cyfrowy Polsat daje dostęp do nawet 7 kanałów dla dzieci bez dodatkowych opłat na Dzień Dziecka 2026

Na Dzień Dziecka 2026 roku Cyfrowy Polsat postanowił natomiast odkodować 7 kanałów dla dzieci:

  • CBeebies (pozycja 94, 504),
  • DaVinci (pozycja 170),
  • Disney Channel (pozycja 86, 172, 520),
  • Disney Jr. (pozycja 88, 521),
  • Disney XD (pozycja 90, 522),
  • MiniMini+ (pozycja 507 ),
  • Nick Jr. (pozycja 93, 501)

Oznacza to, że można oglądać je bez dodatkowych opłat – za pośrednictwem dekodera oraz aplikacji Polsat Box Go. Otwarte okno potrwa aż do 30 czerwca 2026 roku. Ponadto na Dzień Dziecka 2026 przygotowano dodatkowe materiały dla dzieci – quizy, kolorowanki i zadania. Można je pobrać z tej strony internetowej, aby wydrukować i dać dziecku.

