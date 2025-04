Serwis VOD z hitowymi produkcjami w bardzo niskiej cenie

Dzięki nowej współpracy Grupy Polsat Plus i jednego z serwisów VOD klienci Plusa, Polsat Box i Polsat Box Go mogą w okazyjnych cenach wykupić dostęp do popularnej platformy.

Popularny serwis VOD trafia do pakietów usług Plusa i Polsatu

Grupa Polsat Plus, do której należą marki Polsat Box oraz Plus, rozpoczęła współpracę ze SkyShowtime. Ta platforma VOD dostępna jest w Polsce od 14 lutego 2023 roku i od samego początku cieszyła się sporym zainteresowaniem. Serwis oferuje treści pochodzące od różnych wytwórni, w tym Paramount Pictures, DreamWork Pictures czy Universal Pictures.

Zawarte partnerstwo sprawia, że klienci Plusa i Polsat Box oraz użytkownicy Polsat Box Go mogą korzystać ze SkyShowtime w ramach pakietu wykupionych usług w niższej cenie niż samodzielna subskrypcja. Jak wynika z informacji przekazanych przez biuro prasowe operatora, oferta dotyczy pakietu Standard, który zawiera:

filmy, seriale i programy bez reklam;

treści wyświetlane w jakości Full HD;

możliwość odtwarzania tytułów na dwóch ekranach jednocześnie;

możliwość pobrania do 30 plików.

Klienci Plusa wraz z dowolnym abonamentem ze zobowiązaniem na 24 miesiące mogą wykupić dostęp do popularnego serwisu streamingowego za 15 złotych miesięcznie.

Z kolei dla klientów Polsat Box przygotowano ofertę obejmującą dostęp do platformy SkyShowtime i dwóch kanałów linearnych SkyShowtime 1 oraz SkyShowtime 2. Opcja ta obowiązuje dla umów zawartych na 24 miesiące i została wyceniona na:

10 złotych miesięcznie dla osób posiadających pakiet M Sport, L, XL i Bogaty;

15 złotych miesięcznie dla niższych pakietów.

Natomiast użytkownicy Polsat Box Go mogą korzystać z serwisu oraz dwóch kanałów linearnych SkyShowtime 1 i SkyShowtime 2 w ramach pakietu Premium wycenionego na 50 złotych miesięcznie.

Dlaczego warto skorzystać z oferty Grupy Polsat Plus?

Nowa oferta przygotowana przez Grupę Polsat Plus jest nieco tańsza niż indywidualna opłata subskrypcyjna za dostęp do platformy SkyShowtime. Na ten moment abonament Standard (na 2 ekrany jednocześnie) kosztuje 24,99 złotych za miesiąc w rozliczeniu miesięcznym bądź 16,59 złotych za miesiąc w rozliczeniu półrocznym lub rocznym.

Cennik SkyShowtime w wariancie Standard bez reklam (screen: Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)

W ofercie platformy VOD jest również wariant Standard z reklamami wyceniony na 19,99 złotych miesięcznie w rozliczeniu miesięcznym lub 13,34 złotych miesięcznie w rozliczeniu półrocznym i rocznym.

Cennik SkyShowtime w wariancie Standard z reklamami (screen: Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)

Klienci mogą również wybrać wariant Premium (na cztery ekrany jednocześnie) za 49,99 złotych miesięcznie w rozliczeniu miesięcznym bądź 33,25 złotych miesięcznie w rozliczeniu rocznym lub półrocznym.