Świetna promocja na smartfony Samsunga i Xiaomi. Taniej nie kupisz

Plus wystartował z bardzo ciekawą promocją. Jest zacna, bo w jej ramach możesz otrzymać pół tysiaka w gotówce. Jest też jednak mocno ograniczona, ponieważ objęto nią jedynie dwa modele. Są to konkretnie Samsung Galaxy A56 5G oraz Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G.

Plus rusza z promocją na Samsunga i Xiaomi

Promocja pn. Wiosenny Bonus 2025 w Plusie trwa do 4 maja 2025 roku i jest kierowana do osób, które w tym czasie zdecydują się na zakup jednego z dwóch nowych smartfonów w ofercie operatora. Rzućmy na nie okiem.

Źródło: Plus

Zaprezentowany w marcu Samsung Galaxy A56 5G został wyposażony w procesor Exynos 1580, 8 GB RAM i 128 GB pamięci na pliki, a także akumulator o pojemności 5000 mAh z obsługą szybkiego ładowania o mocy 45 W. Obraz wyświetla na 6,7-calowym wyświetlaczu Super AMOLED o rozdzielczości 1080p i częstotliwości odświeżania 120 Hz.

Pod panelem ukryty został także czytnik linii papilarnych, a całość wieńczy ochronne szkło Gorilla Glass Victus+. Na froncie znajduje się również aparat o rozdzielczości 12 Mpix (f/2.2), a z tyłu oczka są trzy: główne 50 Mpix (f/1.8) z OIS, ultraszerokie 12 Mpix (f/2.2) oraz przeznaczone do fotografii makro 5 Mpix (f/2.4).

Z kolei Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G ma na pokładzie chipset MediaTek Dimensity 7300-Ultra, 8 GB RAM i 256 GB pamięci masowej oraz akumulator 5110 mAh z obsługą szybkiego ładowania o mocy 45 W. Jego 6,67-calowy wyświetlacz AMOLED cechuje się rozdzielczością 1220p i częstotliwością odświeżania 120 Hz.

Sekcję fotograficzną tworzą trzy aparaty z tyłu: główny 200 Mpix (f/1.65) z OIS, ultraszerokokątny 8 Mpix (f/2.2) oraz przeznaczony do zdjęć makro 2 Mpix (f/2.4), a także kamerka 20 Mpix do selfie. Podsumujmy, dorzucając do tego ceny…

Co oferują i ile kosztują te smartfony? Podsumujmy…

Samsung Galaxy A56 5G Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G

Wyświetlacz 6,7 cala,

Super AMOLED,

2340×1080 pikseli,

120 Hz,

jasność do 1200 nitów,

Gorilla Glass Victus+ 6,67 cala,

AMOLED,

2712×1220,

120 Hz,

jasność do 3000 nitów,

Gorilla Glass Victus 2 Procesor Samsung Exynos 1580

(4 nm, 2,9 GHz) MediaTek Dimensity 7300-Ultra

(4 nm, 2,5 GHz) Pamięć 8 GB RAM,

128 GB na pliki 8 GB RAM,

256 GB na pliki Akumulator 5000 mAh,

ładowanie do 45 W 5110 mAh,

ładowanie do 45 W Aparaty 50 Mpix (f/1.8) z OIS,

12 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny,

5 Mpix (f/2.4) do makro,

przód: 12 Mpix (f/2.2) 200 Mpix (f/1.65) z OIS,

8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny,

2 Mpix (f/2.4) do makro,

przód: 20 Mpix (f/2.2) Głośniki Stereo z Dolby Atmos Stereo z Dolby Atmos System Android 15 z One UI 7 Android 14 z HyperOS Wymiary i waga 162,2 x 77,5 x 7,4 mm,

198 gramów 162,3 x 74,4 x 8,4 mm,

190 gramów Wytrzymałość IP67 IP68 Cena w Plusie 1 zł na start,

od 12 rat po 166,50 złotych

(wraz z abonamentem za 0 złotych miesięcznie) 1 zł na start,

od 12 rat po 133,15 złotych

(wraz z abonamentem za 0 złotych miesięcznie) Zwrot 500 złotych 500 złotych

W przypadku Samsunga za sam sprzęt wychodzi łącznie 1999 złotych, a w przypadku Xiaomi – 1599 złotych. Są tą kwoty porównywalne z sugerowanymi cenami tych urządzeń, przy czym Redmi Note 14 Pro 5G da się obecnie kupić za jakieś 200 złotych mniej. Uwzględniając jednak zwrot, to bezkonkurencyjne oferty w oficjalnej dystrybucji.

Jak odebrać 500 złotych zwrotu?

Kiedy już dokonasz zakupu w Plusie, kolejnym krokiem jest wysłanie wiadomości SMS o treści WIOSNA na numer 661 000 883, na co masz czas do 18 maja 2025 roku. Po przyjęciu zgłoszenia otrzymasz SMS od operatora, a po pozytywnej weryfikacji – kod, dzięki któremu odbierzesz 500 złotych, wypłacając gotówkę z dowolnego bankomatu Euronet.

Źródło: Plus

Jak wypłacić gotówkę kodem? Należy na ekranie bankomatu wybrać opcję Transakcje bez karty, następnie Wypłata bez karty, a tam wprowadzić dane, czyli numer transakcji, kwotę nagrody (500 złotych) i kod PIN. W przypadku tej promocji masz na to wszystko równe dwa tygodnie.

Z promocji możesz skorzystać również na tej stronie. (To link afiliacyjny, korzystając z niego, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc dodatkowych kosztów – dziękujemy!)

Regulamin Promocji „Wiosenny Bonus 2025” (PDF)