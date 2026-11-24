Jest taki moment podczas scrollowania social mediów, który wyprowadzi z równowagi nawet najbardziej cierpliwe osoby. Wygląda jednak na to, że jedna z platform wreszcie zauważyła ten problem, a nawet znalazła rozwiązanie.

Ta funkcja w social mediach może zapobiec frustracji użytkowników

Wyobraź sobie, że spokojnie scrollujesz tablicę w social mediach, trafiasz na ciekawy post, ale jeden nieostrożny ruch sprawia, że tablica odświeża się, wpis znika, a Ty nie możesz go odnaleźć. Jeśli korzystasz z mediów społecznościowych, to zapewne znasz ten moment irytacji – okazuje się jednak, że właściciel platformy społecznościowej X zauważył to źródło frustracji i stworzył funkcję, która może jej zaradzić.

Według analityka funkcji X – Aarona @aaronp613 – platforma tworzy nowy przycisk Cofnij. Dzięki niemu zirytowany odświeżeniem tablicy użytkownik mógłby powrócić do wcześniej przeglądanej pozycji na osi czasu.

Autorowi podczas testów udało się wywołać nowy przycisk – z nagrania wynika, że jest on wyświetlany w dolnej części okna aplikacji i podpisany jako Undo (z angielskiego Cofnij). Po stuknięciu w wyświetlony przycisk platforma przywraca poprzednio wyświetlany kanał, a użytkownik dostaje wgląd w to, co wcześniej czytał. Aaron w komentarzach wspomina także, że przycisk wyświetlany jest przez kilka sekund.

X is preparing a long requested feature: undo refreshing your timeline! If you accidentally refresh, there is now an undo button to go back to where you were https://t.co/jEFnomoAUI — Aaron (@aaronp613) November 23, 2026

Serwis społecznościowy X i nowy przycisk Cofnij – co jeszcze o nim wiadomo?

Warto podkreślić, że nowa funkcja nie jest jeszcze dostępna i, jeśli zostanie wprowadzona, użytkownicy wreszcie będą mogli powrócić do miejsca, w którym czytali interesujący ich post. Ponadto wygląda na to, że podobnej funkcji nie oferują żadne inne platformy, takie jak Facebook czy Instagram – a szkoda, bo każdy serwis społecznościowy powinien ją mieć.

Miejmy nadzieję, że jeśli nowość zostanie oficjalnie wdrożona na X, to inne platformy zainspirują się i wprowadzą podobne rozwiązanie. Jak wspomina Neowin, nawet jeśli serwis X stanie się natchnieniem dla innych firm, to wyświetlenie przycisku prawdopodobnie może być zależne od wskaźników takich jak zaangażowanie użytkowników i czas trwania sesji.

Jak wspomina źródło, obecnie nie ujawniono czy i kiedy funkcja mogłaby zostać oficjalnie udostępniona użytkownikom.