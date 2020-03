Seria Redmi Note 9 wkrótce zadebiutuje w Polsce. Ale najpierw Xiaomi Mi 10

W ubiegłym tygodniu w Indiach zadebiutowały Redmi Note 9 Pro i Redmi Note 9 Pro Max, więc teraz czekamy, aż smartfony te pojawią się w naszym kraju. Polski oddział Xiaomi poinformował, że stanie się to „wkrótce”.

Redmi nas zaskoczyło, kiedy kilka dni temu zaprezentowało modele Redmi Note 9 Pro i Redmi Note 9 Pro Max, bowiem nie pokazano wraz z nimi Redmi Note 9. Nie wiadomo, czy taki smartfon w ogóle pojawi się na rynku, ale już w najbliższy poniedziałek, 23 marca 2020 roku, zadebiutuje kolejny przedstawiciel tej serii – Redmi Note 9S. Jego premiera odbędzie się w Malezji i jeśli ktoś chciałby obejrzeć live stream, to może to zrobić na Facebooku (zaznaczam jednak, że rozpocznie się on o godzinie 5:00 polskiego czasu).

Seria Redmi Note 9 wkrótce zadebiutuje w Polsce

Co ciekawe, o rychłej premierze Redmi Note 9S przypomniał też polski oddział Xiaomi, który przy okazji poinformował, że seria Redmi Note 9 już „wkrótce” zadebiutuje także w Polsce. Można więc podejrzewać, że model ten trafi do naszego kraju, lecz zapewne pod nieco inną nazwą (prawdopodobnie bez literki „S”).

Na razie nie wiadomo, czy Redmi Note 9S będzie po prostu „przebrandowanym” Redmi Note 9 Pro, czy Xiaomi zaprezentuje kolejny model, który zasili szeregi. W przeszłości mówiło się bowiem, że jeden z przedstawicieli tej serii zostanie wyposażony w całkowicie nowy procesor MediaTeka, a konkretniej Helio P75 (SoC ten nie miał jeszcze swojej oficjalnej premiery).

Taki scenariusz jest jak najbardziej możliwy, ponieważ w przeszłości często zdarzało się, że do Indii trafiały inne smartfony marki Redmi niż do Polski. Jakąś wskazówką mogłyby być chińskie wersje, lecz nieoficjalnie mówi się, że Xiaomi nie planuje wprowadzać do tego kraju serii Redmi Note 9. Musimy więc poczekać do poniedziałku do premiery Redmi Note 9S, bowiem może ona wyklarować tę niejasną sytuację. A wiele osób z pewnością z niecierpliwością na to czeka.

Polski oddział Xiaomi nie doprecyzował, kiedy seria Redmi Note 9 zadebiutuje w Polsce, ale można się spodziewać, że jej premiera w naszym kraju odbędzie się dopiero po wprowadzeniu do sprzedaży flagowców z rodziny Mi 10. A to, jak już oficjalnie wiemy, nastąpi 31 marca 2020 roku.

Źródło: Xiaomi Polska

