Najnowsze procesory MediaTeka wcale nie są takie straszne, jak niektórzy je malują, jednak liczne wpadki w przeszłości zostały tak mocno zapamiętane przez użytkowników na całym świecie, że firma z Tajwanu prawdopodobnie zawsze będzie musiała się mierzyć z często nieuzasadnioną krytyką. Niewykluczone więc, że Redmi Note 9 będzie skreślony już na start u wielu osób, gdy zainteresowani nim tylko zobaczą, że na pokładzie znalazł się układ tajwańskiego przedsiębiorstwa.

Przeciętny użytkownik nie zwraca większej uwagi na to, w jaki procesor jest wyposażony posiadany przez niego smartfon – co najwyżej może interesować go, z ilu rdzeni się składa oraz z jaką maksymalnie częstotliwością one pracują. W zasadzie tylko osoby mocno zainteresowane nowymi technologiami są w stanie zorientować się, jak konkretny SoC wypada w porównaniu do innych układów.

Procesory MediaTeka w przeszłości borykały się z wieloma problemami, a prawdopodobnie największym „niewypałem” były te dziesięciordzeniowe, które w założeniach miały zagwarantować niespotykaną ówcześnie wydajność. Dziś układy tego przedsiębiorstwa są znacznie lepsze dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań i zaawansowanych technologii. Najlepszym tego przykładem jest Helio G90T, który według AnTuTu jest najwydajniejszym SoC do smartfonów ze średniej półki. W benchmarku bardzo dobrze radzi sobie też Dimensity 1000L ze zintegrowanym modemem 5G.

Redmi Note 9 z zupełnie nowym procesorem MediaTeka

Mimo to, Redmi Note 9 prawdopodobnie będzie skreślany już na start przez wiele osób tylko dlatego, że producent wyposażył go w procesor firmy MediaTek. Co ciekawe, jak wynika z najnowszych doniesień, ma to być całkowicie nowy układ Helio P75, który nie miał jeszcze swojej oficjalnej premiery. Z tego powodu nie wiemy nic na jego temat, ale można się spodziewać, że będzie to lekko poprawiona wersja Helio P70. Dla przypomnienia, składa się on z kompletu rdzeni ARM Cortex-A73 i ARM Cortex-A53 (do 2,1 GHz) oraz grafiki ARM Mali-G72 MP3. Do jego produkcji Tajwańczycy wykorzystują 12-nm proces technologiczny FinFET od TSMC.

Jeśli chodzi o pozostałą specyfikację Redmi Note 9, to nie wiemy na jej temat nic więcej. Smartfon zadebiutuje jednak już jutro rano (polskiego czasu), więc za kilkanaście godzin wszystkie informacje będą znane.

Źródło: MySmartPrice