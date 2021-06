Seria Motorola Edge 2021 ma przed nami coraz mniej tajemnic

Motorola do tej pory zaprezentowała już dość sporo nowych smartfonów (w tym nową odsłonę modelu Motorola Defy), ale jest dopiero połowa roku i przed nami premiera wielu kolejnych, w tym serii Motorola Edge 2021, która ma przed nami coraz mniej tajemnic.

Seria Motorola Edge 2021 ma coraz mniej tajemnic przed nami

Według najnowszych doniesień, rodzina Motorola Edge 2021 będzie składała się z trzech modeli, z których jeden ma mieć dwie wersje – jedną przeznaczoną na rynek europejski i drugą na północnoamerykański. Nosi on oznaczenie kodowe „Berlin” i zostanie wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 778G, podobnie jak m.in. Honor 50 Pro. Ponadto na jego pokładzie znajdzie się również od 6 GB do 8 GB RAM i od 128 GB do 256 GB pamięci wbudowanej.

Wiadomo też już, że model o oznaczeniu „Berlin”, który trafi na rynek europejski, zaoferuje aparat główny o rozdzielczości 108 Mpix z sensorem Samsung S5KHM2 oraz ultraszerokokątny 16 Mpix i teleobiektyw 8 Mpix.

Kolejnym przedstawicielem serii Motorola Edge 2021 ma być model z procesorem Qualcomm Snapdragon 865 lub Qualcomm Snapdragon 870, aczkolwiek na tę chwilę wciąż nie wiadomo, po którą konkretnie platformę mobilną sięgnie producent.

Wiemy natomiast, że smartfon będzie dostępny w konfiguracjach z 6 GB, 8 GB i 12 GB RAM oraz 128 GB i 256 GB pamięci wbudowanej, a także zaoferuje taki sam potrójny aparat na panelu tylnym, jak przeznaczony na rynek europejski model „Berlin”. Na jego przodzie znajdzie się zaś aparat o rozdzielczości 32 Mpix (wersja dla Europy) lub 16 Mpix (wersja chińska).

Najmniej natomiast wiadomo o ostatnim przedstawicielu serii Motorola Edge 2021, który rozwijany jest pod oznaczeniem kodowym „Kyoto”. Serwis TechnikNews podaje jedynie informacje na temat aparatów w tym modelu. Na jego przodzie znajdzie się pojedynczy o rozdzielczości 32 Mpix, zaś na tyle zestaw 108 Mpix + 8 Mpix (ultraszerokokątny i do zdjęć makro) + 2 Mpix do pomiaru głębi.

Wciąż nie wiemy, kiedy seria Motorola Edge 2021 zostanie oficjalnie zaprezentowana ani jak będzie wyglądać. Prędzej czy później te informacje również jednak do nas dotrą.