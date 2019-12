Wiemy kiedy zadebiutuje Huawei P40!

Ale się porobiło… Kto by się bowiem spodziewał, że jedna decyzja amerykańskiej administracji spowoduje, że Huawei będzie musiał stawać na głowie, aby utrzymać swoją pozycję na rynku (nie mówiąc o ambicjach, aby stać się największym producentem smartfonów na świecie). Kolejne flagowce, Huawei P40 i Huawei P40 Pro, prawdopodobnie też zadebiutują bez usług Google na pokładzie. Chińczycy zdradzili, kiedy zamierzają je zaprezentować.

Huawei P40 i Huawei P40 Pro – kiedy premiera?

CEO działu urządzeń konsumenckich Huawei, Richard Yu poinformował, że smartfony z serii Huawei P40 zostaną zaprezentowane pod koniec marca 2020 roku na konferencji w Paryżu (Francja). Dokładna data premiery nie jest jeszcze znana, bowiem producent wciąż jej nie ustalił. Taka informacja wystarczyła jednak, żebyśmy dowiedzieli się, kiedy spodziewać się debiutu kolejnych flagowców.

Richard Yu poinformował też, że Huawei P40 i Huawei P40 Pro nie będą pracować pod kontrolą systemu HarmonyOS, tylko Androida 10 z EMUI 10. Prawdopodobnie, podobnie jak Mate 30 Pro, nie będą miały jednak dostępu do usług Google – do momentu ich premiery Huawei Mobile Services powinny być już gotowe i kompletne, aby ich właściciele mogli korzystać ze wszystkich dobrodziejstw, jakie do tej pory dawały im rozwiązania autorstwa giganta z Mountain View. Chińczycy z pewnością pracują nad tym w pocie czoła – niedawno udostępnili globalnie swoją przeglądarkę, a wkrótce ma być dostępne również Huawei Pay. To ostatnie jest szczególnie istotne, ponieważ w przypadku dogrania usług Google na własną rękę (da się to zrobić nieoficjalnie), Google Pay nie działa z uwagi na brak certyfikatu (chodzi o kwestie bezpieczeństwa).

Richard Yu zadeklarował też, że Huawei P40 i Huawei P40 Pro będą sprzedawane wszystkimi kanałami jak wszystkie dotychczas wprowadzone na rynek smartfony (z wyjątkiem Mate 30 Pro), czyli m.in. u operatorów i autoryzowanych partnerów. To szalenie istotna informacja – wygląda na to, że Huawei jest gotowy, aby sprzedawać swoje urządzenia z Huawei Mobile Services na szeroką skalę również poza Chinami.

Richard Yu zapowiedział także, że Huawei P40 i Huawei P40 Pro zaoferują jeszcze większe możliwości fotograficzne i design, jakiego do tej pory nie widzieliśmy. Brzmi intrygująco.

Czego spodziewać się po Huawei P40 Pro?

Źródło: FrAndroid