mObywatel ułatwi kolejną formalność

Rządowa aplikacja mObywatel przyda się w kolejnym miejscu i ułatwi formalności. Wystarczy kilka kliknięć, aby skorzystać z nowej funkcji.

mObywatel przyda się w kolejnym banku

Od listopada 2024 roku klienci banku PKO BP, którzy chcą dokonać formalności urzędowych w ZUS-ie za pośrednictwem banku w serwisie internetowym iPKO, muszą logować się za pomocą e-Tożsamości. Potwierdzenie tożsamości jest możliwe np. za pośrednictwem mObywatela. Teraz rządowa aplikacja przyda się podczas kolejnej formalności.

Klienci, którzy chcą zdalnie otworzyć konto osobiste w aplikacji IKO, mogą od teraz potwierdzić swoją tożsamość za pomocą aplikacji mObywatel. Jednym z warunków założenia konta jest konieczność posiadania polskiego dowodu osobistego.

Aby założyć zdalnie konto bankowe, należy wypełnić wniosek o Konto za Zero w aplikacji IKO, a następnie podpisać umowę, używając kodu otrzymanego SMS-em. Jak podkreśla PKO BP, nie jest konieczne oczekiwanie na żadną dodatkową weryfikację, a cały proces jest w pełni cyfrowy i bezpieczny.

Ponadto od razu po spełnieniu powyższych formalności możliwe jest korzystanie z pełnej funkcjonalności aplikacji IKO. Właściciel może również bezpłatnie zmienić rodzaj Konta za Zero na inne dostępne w PKO BP np. Konto Aurum.

Jak założyć konto online w PKO BP z pomocą aplikacji mObywatel?

Pierwszym krokiem, jaki trzeba wykonać, jest pobranie aplikacji IKO ze sklepu z aplikacjami. Po jej zainstalowaniu i uruchomieniu należy stuknąć w przycisk Zaczynamy i wybrać opcję Nie jestem klientem banku, a następnie – Otwórz konto przez internet. Po wypełnieniu wyświetlonego wniosku o Konto za Zero wybierz potwierdzenie tożsamości za pomocą selfie bądź mObywatela.

Wybierając tę drugą opcję, użytkownik zostanie przeniesiony do aplikacji mObywatel, gdzie musi zalogować się i potwierdzić przekazanie swoich danych do banku. W kolejnym korku trzeba wrócić do aplikacji IKO i dokończyć uzupełnianie wniosku. Po sprawdzeniu poprawności danych klient może podpisać umowę, wpisując kod otrzymany SMS-em.

Jak podkreśla PKO BP, zakładania konta przy użyciu mObywatela pozwala na natychmiastowe korzystanie z funkcjonalności konta i aplikacji IKO. Wybierając opcję Selfie, konieczne jest oczekiwanie na weryfikację tożsamości. Jeśli klient przerwie wypełnianie wniosku, dane zostaną zapisane, a użytkownik może powrócić do tego samego miejsca w ciągu 24 godzin.

Warto wspomnieć, że podobną usługę oferuje już kilka innych instytucji finansowych w Polsce, m.in. Bank Millennium czy Santander Bank Polska (ten ostatni niedawno przejęła Erste Group z Austrii; w związku z tym planowana jest zmiana nazwy tego banku na Erste Bank Polska w drugim kwartale 2026 roku).