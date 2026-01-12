Ekskluzywny prezent dla fanów Stranger Things

Serial Stranger Things to bezapelacyjnie jedna z najpopularniejszych produkcji w historii, która doczekała się pięciu sezonów. Ukoronowaniem ostatniego jest ekskluzywna paczka, składająca się z tematycznego motywu i tapet na smartfony.

Serial Stranger Things trafił na ekrany (prawie) 10 lat temu

Stranger Things to amerykański serial, którego pierwszy sezon wyemitowano na Netflixie 15 lipca 2016 roku. Za sprawą czwartego sezonu piosenka Kate Bush – Running up that hill ponownie stała się przebojem i poznało ją młodsze pokolenie, które w przeciwnym wypadku prawdopodobnie nigdy by jej nie usłyszało, gdyż niewielu młodych interesuje się muzyką sprzed kilkudziesięciu lat. A szczególnie utworami, o których mało kto już pamięta lub/i autorstwa niemainstreamowych artystów (a Kate Bush za taką właśnie artystkę trzeba uznać).

Pierwsze trzy sezony Stranger Things udostępniano w całości jednego dnia (odpowiednio 15 lipca 2016 roku, 27 października 2017 roku i 4 lipca 2019 roku), natomiast czwarty w dwóch transzach (27 maja i 1 lipca 2022 roku), a piąty w trzech (w Polsce 27 listopada i 26 grudnia 2025 roku oraz 1 stycznia 2026 roku).

Piąty sezon ma być ostatnim, choć wcale nie musi to oznaczać końca przygód Jedenastki. Historia zna wiele podobnych deklaracji, które ostatecznie nie zostały dotrzymane. Twórcy musieliby się jednak mocno postarać, ponieważ na Filmwebie przeważają negatywne opinie na temat 5. sezonu Stranger Things.

Ekskluzywny prezent dla fanów serialu Stranger Things

Serial doczekał się jednak dużego grona oddanych fanów, którzy obejrzeli nawet „beznadziejny” sezon numer pięć. Jego pierwsza część, udostępniona 27 listopada 2025 roku, była najchętniej oglądaną zawartością na Netflixie w 91 krajach i została obejrzana 59,6 miliona razy w ciągu pierwszych pięciu dni. To aktualny rekord otwarcia dla angielskojęzycznej produkcji serialowej na tej platformie.

Ponadto Stranger Things stało się pierwszą serią w historii Netflixa, której wszystkie pięć sezonów znalazło się w Global Top 10 w tym samym czasie, a do tego pozostało w nim przez pięć tygodni z rzędu.

Teraz fani serialu mogą również pobrać paczkę, na którą składają się motyw Stranger Things oraz pięć tapet, przedstawiających postacie i scenerie, w tym Hawkins i Upside Down. Jest ona dostępna za darmo do 22 lutego 2026 roku w sklepie Galaxy Store na smartfonach Samsunga w 186 krajach na całym świecie.