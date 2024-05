Pierwszy smartfon CMF będzie cyklopem. Czy zaledwie jedno oczko aparatu ma sens?

Pomimo niezbyt długiej obecności na rynku firma Nothing zdążyła już zdobyć całkiem sporą popularność, a nawet dorobić się submarki. Do tej pory na ofertę CMF – bo tak się nazywa – składały się jedynie smartwatche, słuchawki i inne akcesoria. Jeszcze przed końcem tego roku może jednak zostać rozszerzona o pierwszy smartfon.

CMF Phone 1 – pierwszy smartfon submarki Nothing na horyzoncie

Pierwszy smartfon CMF – zgodnie z filozofią marki – reprezentować ma raczej niską półkę cenową, a równocześnie oferować wysoką jakość i niezłe możliwości (na poziomie przyzwoitego średniaka). Informacja pochodzi z serwisu 91 Mobiles i wiele jest tu jeszcze niewiadomych. Nawet pomimo tego całość zapowiada się interesująco.

Sercem telefonu ma być jeden z nowszych układów SoC z rodziny MediaTek Dimensity – któryś z obsługujących łączność 5G. Przypuszczam, że mowa jest o reprezentancie serii 6000 lub 7000. Wnętrze urządzenia dzielić będzie on między innymi z akumulatorem o typowej pojemności 5000 mAh, który użytkownicy będą mogli za to ładować dość szybko – z mocą 33 W.

Wiemy niewiele, ale…

Z tego samego artykułu wynika, że CMF Phone 1 – bo przypuszczalnie taką właśnie nazwę otrzyma – będzie również wyposażony w 6,5-calowy wyświetlacz pokryty szkłem Gorilla Glass oraz pojedynczy aparat z tyłu (rzadko spotykane dziś rozwiązanie). Całość zamknięta zostanie w obudowie z tworzywa sztucznego w jednym z trzech kolorów: czarnym, białym lub pomarańczowym.

źródło: u/Invalid-01 | Reddit (via 91Mobiles)

Jak widać, wiadomo niewiele. Te informacje, które już się pojawiły, jasno dają jednak do zrozumienia, że nie należy po tym telefonie spodziewać się czegoś wyjątkowego. Chociaż z drugiej strony – o pewnej wyjątkowości może świadczyć to, że producent wydaje się tu stawiać na solidne podstawy, rezygnując z dodatków. To ciekawy sposób na szukanie oszczędności i może zostać doceniony przez klientów.

Jeśli zaś chodzi o oprogramowanie, to pierwszy smartfon CMF ma korzystać z Androida wzbogaconego o Nothing OS, choć nie wszystkie funkcje znane z tego rozwiązania mogą być dostępne. Redakcja serwisu 91 Mobiles spodziewa się również długiego wsparcia popremierowego, obejmującego minimum 3 lata aktualizacji systemu i 4 lata aktualizacji bezpieczeństwa (zupełnie jak w przypadku Nothing Phone 2a).

Ile za to wszystko?

Jeśli informacje z tego artykułu się potwierdzą, to urządzenie będzie kosztować 12000 rupii na rynku indyjskim, co stanowi równowartość ~580 złotych. Na razie jednak trzeba uzbroić się w cierpliwość.