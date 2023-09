Santander ma awarię. Bankowość internetowa i aplikacja sparaliżowane!

„A jeszcze pół godziny temu działało” – napisał jeden z naszych redaktorów, wpatrując się w ekran smartfona, przekazującego komunikat o nieudanym logowaniu do aplikacji Santander Bank. To objaw ogólnopolskiej awarii.

Awaria w banku Santander

Dzisiejszy poniedziałek stał się jeszcze mniej przyjazny niż zwykle – a przynajmniej dla klientów banku Santander. Mniej więcej od godziny 13:00 mnożą się raporty klientów, dotyczące niedziałających usług.

Wystarczy rzucić okiem na powyższą grafikę, tylko częściowo ilustrującą skalę problemu. Blisko 1200 osób w czasie największego załamania dostępności do usług raportowało błędy na stronie downdetector.pl – a przecież tylko ułamek klientów zgłasza w ten sposób nieprawidłowości. Tak dużego tąpnięcia mnie było już od dawna – ostatni incydent miał miejsce w sierpniu i był wyraźnie mniej dotkliwy w skutkach.

Gorzkie komentarze kumulując się także na oficjalnym profilu Santander Bank Polska na Facebooku, gdzie przedstawiciele instytucji poinformowali o trudnościach technicznych. O godzinie 13:40 wystosowano krótki komunikat:

Uwaga! Bankowość internetowa i aplikacja mobilna nie działają. Przepraszamy – usuwamy utrudnienia.

I rzeczywiście – zalogowanie do aplikacji bankowej graniczy z cudem, a ci, którym ta sztuka się udała, stwierdzają, że to niczego nie zmienia – zlecenie przelewu czy nawet wygenerowanie potwierdzenia już wykonanej operacji jest właściwie niemożliwe. Nawet historia konta ładuje się w nieskończoność.

To samo tyczy się dostępu do bankowości internetowej przez przeglądarkę na desktopie. Nie ma sygnałów, by występowały trudności z płatnościami kartą.

Lud żąda powrotu do starej aplikacji

Choć awaria najpewniej nie jest spowodowana wprowadzeniem nowej wersji aplikacji, to wzburzeni klienci domagają się powrotu do starego stylu programu na smartfony. Niektóre zmiany okazały się dla niektórych zbyt duże do przeskoczenia, powodują dezorientację i zmuszają do wypracowania nowych przyzwyczajeń.

W tym momencie najbardziej pożądaną modyfikacją aplikacji byłoby… przywrócenie jej podstawowej funkcjonalności. Tak dla odmiany.