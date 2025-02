Samsung zmienia Galaxy Enhance-X. Mniej modułów, więcej miejsca

W 2022 roku Samsung opublikował w sklepie aplikację Galaxy Enchance-X, czyli zaawansowany program do obróbki zdjęć. Teraz oprogramowanie przejdzie zmiany, a użytkownicy zyskają więcej miejsca na dysku.

Galaxy Enchance-X przejdzie zmiany

Aplikacja Galaxy Enchance-X ma już prawie trzy lata i od tego czasu przeszła trochę zmian. Pierwotnie była wypuszczona jedynie na smartfony z serii Samsung Galaxy S22, a rok później trafiła również na serię Galaxy S23. Kilka miesięcy później została wreszcie wypuszczona na znacznie większą liczbę modeli, w tym. m.in. Galaxy S20, Galaxy Note 20 czy też Galaxy Z Fold 2, Galaxy Z Fold 3 i Galaxy Z Fold 4. Obecnie aplikacja do działania wymaga min. Androida 14 i One UI w wersji 6.0 lub wyższej. Po prawie trzech latach rozwijania nie cieszy się jednak zbyt dobrymi opiniami.

Średnia ocen ze sklepu Samsunga to zaledwie 2, co zdecydowanie nie jest dobrym wynikiem. Samsung chce temu zaradzić, dlatego wprowadza zmiany w funkcjonowaniu aplikacji, zaczynając od „funkcji do pobrania”. To oznacza, że nie wszystkie rzeczy, jakie oferuje program, będą domyślnie pobierane. Użytkownik będzie mógł ściągnąć na swoje urządzenia tylko te opcje lub moduły, których potrzebuje. Dzięki temu apka będzie zajmowała mniej miejsca na smartfonie bądź tablecie.

8.5 Ocena

Funkcje do pobrania w Galaxy Enchance-X

Tarun Vats poinformował na swoim X o tym, jakie zmiany przejdzie aplikacja. Obiecane funkcje do pobrania to „przesunięcie kamery” oraz „sky guide”. W przyszłości jednak ma się pojawić więcej modułów do pobrania. Bardzo ważne jednak jest to, że funkcja pobrania wybranych modułów na razie dostępna jest jedynie na urządzeniach z One UI 7.0.

Galaxy Enhance-X Update: Downloadable Features



Samsung's Galaxy Enhance-X app now offers downloadable features, allowing users to select and install only necessary functions like Camera Shift and Sky Guide. pic.twitter.com/YVxf8jqhVP — Tarun Vats (@tarunvats33) February 7, 2025

Opcja „przesunięcie kamery” odpowiada za zmianę pionowego kąta obrazu. To oznacza, że można za jej pomocą skorygować ujęcie, aby wyglądało znacznie lepiej. Z kolei „sky guide” to funkcja pozwalająca na wykrywanie oraz analizę gwiazd i innych obiektów z nieba. Jeśli będziesz miał problem z brakiem miejsca na telefonie lub tablecie, możesz odinstalować te rzeczy, aby zwolnić trochę przestrzeni.