Serwery PlayStation odmówiły posłuszeństwa. Nie da się grać online

Trwa globalna awaria PlayStation Network. Problemy są poważne, gdyż nie działają wszystkie funkcje sieciowe, w tym sklep czy rozgrywka online. PlayStation prosi o cierpliwość i zapewnia, że pracuje nad rozwiązaniem problemu.

Dość niespodziewanie w nocy z piątku na sobotę świat obiegła informacja, że PlayStation ma globalną awarię swoich usług online. Gracze zostali odcięci od gier online, sklepu PlayStation, a także innych funkcji społecznościowych, które są dostępne w tym ekosystemie. Firma odniosła się do tego w zdawkowy sposób, informując o sytuacji jednym zdaniem na portalu X (ex-Twitter):

We are aware some users might be currently experiencing issues with PSN.

For more details: https://t.co/NJX2xGusZM