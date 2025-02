Ta nowość w Microsoft Edge uchroni użytkowników przed oszustwami

Nowy bloker, który wprowadzany jest w Microsoft Edge, ma podnieść poziom bezpieczeństwa. Będzie chronił użytkowników przed oszustwami.

Przeglądarka Microsoft Edge zyskała nowy bloker

Zacznijmy od krótkiego wyjaśnienia, czym jest Scareware, bo to kluczowe zagadnienie w kontekście nowego rozwiązania w Microsoft Edge. Otóż mamy do czynienia z rodzajem złośliwego oprogramowania, które wykorzystuje inżynierię społeczną w celu wywołania niepokoju i poczucia zagrożenia u ofiary. Ma to sprawić, że zmanipulowany użytkownik zainstaluje oprogramowanie lub skorzysta z narzędzia, które jest mu proponowane.

Możemy mieć do czynienia z wyskakującym oknem (nawet pełnoekranowym), które będzie przypominać komunikat pochodzący z używanego systemu operacyjnego czy przeglądarki internetowej. W takim komunikacje użytkownik zostanie przykładowo powiadomiony, że jego komputer jest zainfekowany i w celu pozbycia się problemu należy skorzystać z narzędzia proponowanego na stronie. Oczywiście to proponowane narzędzie jest złośliwym oprogramowaniem, a także może mieć na celu wyciągnięcie pieniędzy za fałszywą licencję na antywirusa.

To właśnie przed Scareware chroni nowy bloker, który wprowadzany jest w Microsoft Edge. Wykorzystuje on działający lokalnie na komputerze model uczenia maszynowego, aby wykrywać tego typu zagrożenia. Strona porównywana jest z tysiącami przykładowych oszustw, a to wszystko bez zapisywania i wysyłania obrazów do chmury. Pozwala to na zachowanie możliwie wysokiego poziomu prywatności.

W momencie wykrycia oszustwa Microsoft Edge automatycznie wyjdzie z trybu pełnoekranowego, który mogą próbować wymusić złośliwe witryny. Ponadto zatrzymane zostanie odtwarzanie dźwięku i innych multimediów. W kolejnym kroku użytkownik zostanie ostrzeżony przed złośliwą stroną i otrzyma możliwość zgłoszenia Scareware do usługi Microsoft Defender Smartscreen. Tego typu strona będzie następnie automatycznie blokowana.

Nowość jest już wdrażana w Microsoft Edge

Użytkownicy Microsoft Edge dostali lub już niebawem dostaną możliwość włączenia nowego blokera w ustawieniach przeglądarki. Obecnie bloker jest w wersji zapoznawczej, ale wdrażany jest również w stabilnym wydaniu Microsoft Edge. Jeśli jeszcze go nie widzisz, pozostaje uzbroić się w cierpliwość.

Warto wiedzieć, że bloker należy włączyć ręcznie, a następnie konieczne jest ponowne uruchomienie przeglądarki. Znajdziecie go w sekcji o nazwie „Prywatność, wyszukiwanie i usługi”.