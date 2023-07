Nowa Nubia Z50S Pro będzie mocarnym smartfonem!

Będący submarką firmy ZTE brand Nubia należy raczej do tych nieco bardziej znanych producentów smartfonów na świecie, choć trudno oprzeć się wrażeniu, że w Polsce ta popularność nie należy do ogromnych. Marka nie zwalnia tempa i stale wypuszcza nowe urządzenia, a nadchodząca Nubia Z50S Pro zapowiada się wprost świetnie. Co już o niej wiemy?

Specyfikacja techniczna Nubia Z50S Pro

Już pierwszy rzut oka w parametry techniczne urządzenia może dać nam wprost do zrozumienia, że ma być to smartfon uplasowany raczej w segmencie flagowców. Sercem Z50S Pro będzie procesor Snapdragon 8 Gen 2, zatem dedykowany urządzeniom z wysokiej półki.

Firma na swoim profilu na platformie Weibo pochwaliła się, że telefon uzyskał 1676933 punktów w benchmarku AnTuTu. Śmiało można tu więc oczekiwać kapitalnej wydajności na co dzień, jak i podczas grania. Z wcześniejszych informacji można wydedukować również, że smartfon będzie wyposażony w 12 GB RAM, a całość ma bazować na systemie Android 13.

Front urządzenia w 93,89 procentach (stosunek ekranu do całego przodu) wypełni wyświetlacz o przekątnej 6,78 cala i rozdzielczości 1.5K, zatem większej niż Full HD, ale jeszcze nieco mniejszej od WQHD. Najpewniej zaoferuje on wysoką częstotliwość odświeżania, choć tego ZTE nie zamieściło na materiałach. Wiadomo tylko, że jego odświeżanie dotyku ma być na poziomie do 1000 Hz, a szczytowa jasność wyniesie do 1200 nitów.

Nubia Z50S Pro (fot. Weibo/ZTE) Nubia Z50S Pro (fot. Weibo/ZTE) Nubia Z50S Pro (fot. Weibo/ZTE)

Bardzo ciekawie będą wyglądać również plecki urządzenia. Większa część tylnego panelu została pokryta tworzywem o teksturze skóry ekologicznej, ale znalazł się też wąski pasek samego szkła, na który naniesiono logo Nubia. Na górze ulokowano gigantyczną, okrągłą wyspę z aparatami, co wizualnie ma chyba przypominać obiektywy klasycznych aparatów. Tu z kolei ZTE uchyla rąbka tajemnicy, że smartfon zostanie wyposażony w obiektyw 35 mm.

Całość zasilać będzie akumulator o pokaźnej pojemności 5100 mAh ze wsparciem dla szybkiego ładowania o mocy 80 W.

Data premiery i cena Nubia Z50S Pro

Wszystkie powyższe informacje udostępnione przez samego producenta przedpremierowo, to jedynie szczątki z pełnej specyfikacji urządzenia. Na więcej przyjdzie nam jeszcze chwilę poczekać. I nie bez kozery mówię „chwilę”, bowiem oficjalna, chińska premiera smartfona Nubia Z50S Pro została zaplanowana na 20 lipca.

Póki co niestety nie mamy również informacji, ile przyjdzie konsumentom zapłacić za ten model i na jakich rynkach będzie on dostępny. Tego wszystkiego dowiemy się najpewniej już za kilka dni.