Samsung potwierdził coś, co pewnie Ci się nie spodoba

W tym kontekście przypomniał mi się mem z nosaczem, który mówi, że niby człowiek widzioł, ale jednak trochę się łudził. Teraz możecie przestać się łudzić, ponieważ Samsung oficjalnie potwierdził coś, co wydawało się prawdopodobne, ale wciąż niepewne.

Koniec plotek. Samsung oficjalnie potwierdził

Samsung opublikował dziś wyniki za drugi kwartał 2024 roku. W ciągu trzech miesięcy, od 1 kwietnia do 30 czerwca, Koreańczycy osiągnęli 74,07 bln południowokoreańskich wonów skonsolidowanych przychodów i zysk operacyjny w kwocie 10,44 bln KRW. W obu przypadkach mamy do czynienia ze wzrostem rok do roku, odpowiednio z 60,01 bln KRW i 0,67 bln KRW w Q2 2023.

W raporcie znalazła się nieoczekiwana wzmianka o nowym produkcie, na którego temat w przeszłości pojawiło się wiele łamiących informacji. Otóż Koreańczycy oficjalnie zapowiedzieli, że ich firma planuje zapewnić stabilne dostawy procesora Exynos 2500 do flagowych modeli (dokładniej tych z serii Galaxy S25).

Według wcześniejszych informacji producent z Korei Południowej miał duże problemy z produkcją najnowszego Exynosa do flagowców, ponieważ jej efektywność rzekomo była za mała, aby z taśm zjechało wystarczająco dużo w pełni funkcjonalnych układów. Pojawiły się również doniesienia, że w związku z tym Samsung może ratować się nawet SoC MediaTeka (które – co już jest pewne – trafią do tabletów z serii Galaxy Tab S10).

W raporcie koreańskiego producenta zawarto też informację, że System LSI Business skupi się na rozszerzeniu implementacji sensorów o rozdzielczości 200 Mpix, aby trafiały one także do teleobiektywów, a nie tylko głównych aparatów. Oznacza to, że na rynku mogą pojawić się nowe smartfony z 200 Mpix teleobiektywami (niekoniecznie z rodziny Galaxy).

Najnowsze flagowce Samsunga sprzedawały się lepiej niż ich poprzednicy

Podsumowanie drugiego kwartału 2024 roku dostarczyło nam również ciekawą informację na temat serii Galaxy S24. Producent pochwalił się bowiem, że zarówno pod względem wielkości dostaw, jak i przychodów osiągnęła ona dwucyfrowy wzrost względem linii Galaxy S23. Według Koreańczyków świadczy to o ciągłym sukcesie tej flagowej rodziny.

Dowiedzieliśmy się też, że w drugiej połowie 2024 roku dział mobilny zamierza zapewnić solidną rentowność poprzez optymalizację specyfikacji produktów, w tym standaryzację komponentów i dążenie do efektywności operacyjnej. Brzmi to dość tajemniczo, ale możemy tylko cierpliwie poczekać, aby przekonać się, jak te zapowiedzi przełożą się na praktykę, tj. listy parametrów nowych modeli.