Polski internet (d)oceniony. Który operator wypadł najlepiej?

Francuska firma nPerf opublikowała Barometr połączeń internetowych mobilnych w Polsce. Analizie poddano prędkość i jakość połączenia internetowego w Polsce od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku w sieciach operatorów Orange, Play, Plus i T-Mobile.

Który operator miał najszybszy internet mobilny w 2024 roku?

Najważniejszym dla większości użytkowników parametrem jest prędkość pobierania danych. Ta w 2024 roku była najwyższa w T-Mobile i wynosiła 106,5 Mbit/s. Na drugim miejscu znalazło się Orange z wynikiem 89,96 Mbit/s. Podium zamyka Play z rezultatem 66,34 Mbit/s. Ostatni w zestawieniu ulokował się Plus, osiągając 44,45 Mbit/s. Wszystkie ww. wartości to średnia ze wszystkich pomiarów, wykonanych w ciągu całego 2024 roku.

Średnia prędkość pobierania w Polsce w 2024 roku w sieciach Orange, Play, Plus i T-Mobile (źródło: nPerf)

Dla wielu osób nie mniej istotna jest jednak również prędkość wysyłania danych z urządzenia (na przykład podczas przesyłania plików do chmury czy paczki zdjęć do kogoś znajomego bądź członka rodziny). Pod tym względem również T-Mobile wypadł najlepiej – jego uśredniony wynik to 17,01 Mbit/s. Dalsza kolejność jest identyczna jak w rankingu prędkości pobierania – Orange (16,02 Mbit/s), Play (14,62 Mbit/s) i Plus (10,26 Mbit/s).

Średnia prędkość wysyłania w Polsce w 2024 roku w sieciach Orange, Play, Plus i T-Mobile (źródło: nPerf)

Trzecim istotnym parametrem w przypadku internetu jest opóźnienie (ping) – im mniejsze, tym lepiej, szczególnie podczas grania w gry online. W tym aspekcie liderem okazało się Orange z wynikiem 34,07 ms, choć kolejni dwaj operatorzy, Play i T-Mobile, uzyskali bardzo podobny rezultat, odpowiednio 34,24 i 34,37 ms. Ostatni jest Plus z uśrednionym opóźnieniem 41,23 ms, czyli wyraźnie wyższym.

Średnia wartość opóźnienia (ping) w Polsce w 2024 roku w sieciach Orange, Play, Plus i T-Mobile (źródło: nPerf)

Wydajność internetu mobilnego w Polsce w 2024 roku

Firma nPerf zbadała nie tylko prędkość pobierania i wysyłania oraz opóźnienie, ale też wydajność internetu mobilnego w Polsce podczas przeglądania internetu i korzystania z serwisów streamingowych. Wynik od 75% w pierwszym przypadku oznacza niemal natychmiastowe ładowanie stron, a drugim wskazuje na płynne strumieniowanie. Od 50 do 75% to zaś „wystarczająco”, a niższe wartości oznaczają negatywne wrażenia podczas korzystania z internetu i niższą jakość wideo.

Największą wydajność podczas przeglądania stron internetowych odnotowano w T-Mobile, a najniższą w Plusie. Z kolei najwyższy wynik w kwestii streamingu przypadł Orange, a najniższy – ponownie – Plusowi.

Osobno oceniono również sam internet 5G w Orange, Play, Plusie i T-Mobile w różnych kategoriach:

najlepsza wydajność 5G – Orange i T-Mobile,

najlepsza wydajność 5G podczas przeglądania internetu – Play i Plus,

najlepsza wydajność 5G podczas korzystania z serwisów streamingowych – Orange i Plus,

najszybsze pobieranie w sieci 5G – Orange i T-Mobile,

najszybsze wysyłanie w sieci 5G – Orange,

najniższe opóźnienie w sieci 5G – Play.

Ranking internetu mobilnego 5G w Polsce w 2024 roku – podsumowanie (źródło: nPerf)

W podsumowaniu swojego raportu nPerf nazwało Orange i T-Mobile współliderami rynku w 2024 roku. Pozycja Play, choć nie topowa, również została uznana za mocną (szczególnie w obszarze 5G), natomiast w przypadku Plusa odnotowano „godny odnotowania postęp”, objawiający się w poprawieniu wyniku aż o 93,9% względem tego z 2023 roku. Ponadto dodano, że jego postępy „pozytywnie wpływają na sytuację konkurencyjną na rynku mobilnego internetu w Polsce”.