Ile zarobił Samsung w tym roku? Więcej, niż się spodziewał

Firma Samsung opublikowała swoje wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2024 roku. Wiemy już, ile wynosiła całkowita kwota sprzedaży oraz ile firma zarobiła „na czysto”, a możecie mi wierzyć na słowo, iż są to naprawdę ładne pieniądze. No dobrze, to ile konkretnie konsumenci z całego świata wydali na urządzenia południowokoreańskiej firmy?

Szeroka oferta produktów Samsung

Powiedzmy sobie wprost: Samsung jest rynkowym gigantem elektroniki, który ma w swoim portfolio niemalże wszystkie możliwe kategorie produktów. Telewizor? Proszę bardzo, od zwykłych LED-owych, po urządzenia w technologii NEO QLED. Może robot sprzątający? Jeśli masz wystarczająco głęboką kieszeń, to dostaniesz kuzyna R2-D2 ze Star Wars. To samo w przypadku odświeżaczy powietrza, pełnej gamy monitorów czy lodówek, że o tabletach i smartfonach nie wspomnę.

Gdyby tak wymieniać każdą kategorię produktową, w której Samsung ma choć jedno urządzenie ze swojej stajni, to musiałbym poświęcić temu newsowi kilka kolejnych godzin. Fakt, firma ta ma zarówno swoich zwolenników, jak i zatwardziałych przeciwników, niemniej nie da się ukryć, iż jest po prostu rozpoznawalna. Nie powinny więc dziwić również wykręcane przez Koreańczyków wyniki finansowe.

Pierwszy kwartał powyżej oczekiwań

Choć kwartał zakończył się wraz z upływem 31 marca 2024 roku, tak firma dopiero teraz podzieliła się wynikami. Zacznijmy może od oczekiwań, które zostały opublikowane na początku kwietnia – firma spodziewała się przychodu na poziomie 71 bilionów wonów oraz około 6,6 bilionów wonów dochodu. To estymacje wyższe, niż odnotowane zarówno w pierwszym (63,75 biliona wonów przychodu i 0,64 biliona wonów dochodu), jak i ostatnim (67,78 biliona wonów przychodu i 2,82 biliona wonów dochodu), kwartale ubiegłego roku. Te liczby wprost pokazują, że popularność południowokoreańskiej marki cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem klientów i Samsung doskonale zdaje sobie z tego sprawę.

Aktualnie trwa promocja producenta, w ramach której można dostać drugi smartfon w prezencie (źródło: Samsung)

Oczekiwania te okazały się zresztą dość trafne, choć dość ostrożne w porównaniu do faktycznie osiągniętych poziomów finansowych. Całkowity przychód Samsunga wyniósł bowiem w pierwszym kwartale 2024 roku dokładnie 71,92 biliona wonów, czyli po obecnym kursie ponad 210 miliardów złotych. Natomiast po odliczeniu wszystkich kosztów, czyli „na czysto”, Samsung zarobił ledwie 6,61 biliona wonów, co po przeliczeniu daje wartość około 19 miliardów złotych.

Podejrzewam, że niemały w tym udział miała bardzo udana premiera smartfonów z serii Galaxy S24, które nie dość, że na start kosztowały mniej, niż poprzednicy, to jeszcze można je było dorwać ze znacznymi obniżkami. Znaczy, w teorii, bo Grześkowi się to za bardzo nie udało, czego żałował dwa razy. No dobrze, a ile dokładnie firma ta zarobiła na sprzedaży swoich smartfonów?

Wedle raportu dział odpowiedzialny za te produkty wygenerował przychód na poziomie 33,53 biliona wonów, a „na czysto” zarobił dla firmy 3,51 biliona wonów. Na nasze będzie to jakieś 98 miliardów złotych przychodu oraz dobrze ponad 10 miliardów złotych dochodu.