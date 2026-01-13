Nowe laptopy Gigabyte udowodnią, że Twój głos ma moc

Firma Gigabyte na tegorocznych targach CES zaprezentowała nowe laptopy. Urządzenia mają sprawdzić się w wielu zadaniach oraz – co oczywiste w obecnych czasach – zapewnią szereg rozwiązań wykorzystujących potencjał sztucznej inteligencji.

Nowe laptopy Gigabyte na CES 2026

Pokazane urządzenia mają sprostać wymaganiom wielu użytkowników, także osób, które potrzebują większej mocy do grania lub pracy. W codzienny korzystaniu pomocne ma być zaktualizowane narzędzie GiMATE, które zapewni dostęp do najważniejszych ustawień, informacji i zestawu funkcji AI.

Duży nacisk położony został też na sterowanie głosowe, które nie wymaga uczenia się na pamięć konkretnych komend i zamiast tego ma przypominać naturalną rozmowę. Producent opisuje GiMATE jako ekskluzywnego agenta AI do sterowania sprzętem i oprogramowaniem. Jego zadaniem jest przede wszystkim usprawnienie interakcji z komputerem i wprowadzenie sztucznej inteligencji, która faktycznie upraszcza wiele czynności.

Nowe laptopy to jeszcze przełącznik MUX, bardziej inteligentne zarządzanie energią oraz atrakcyjna specyfikacja i wiele więcej. Do wyboru są trzy nowe modele – Aorus Master 16, Gigabyte Aero X16 i Gigabyte Gaming A18 Pro.

fot. Gigabyte

Specyfikacja nowych laptopów Gigabyte

Jeśli chodzi o wnętrzności, nowe laptopy – Aorus Master 16, Gigabyte Aero X16 i Gigabyte Gaming A18 Pro – wypadają naprawdę przyzwoicie.

Aorus Master 16 Gigabyte Aero X16 Gigabyte Gaming A18 Pro Ekran: 16″, 16:10,

OLED, WQXGA (2560×1600), 240Hz 16″, 16:10,

IPS, WQXGA (2560×1600), 165Hz 18″, 16:10, IPS, WQXGA (2560×1600), 165Hz Procesor: AMD Ryzen 9 9955HX3D / AMD Ryzen 9 8940HX AMD Ryzen Al 9 465 / AMD Ryzen 9 270 / AMD Ryzen 7 260 / Intel Core 7 240H RAM: Maksymalnie 64GB DDR5 5600MHz Maksymalnie 64GB DDR5 5600MHz Maksymalnie 64GB DDR5 5600MHz Pamięć: Maksymalnie 4TB PCIe NVMe M.2 SSD Maksymalnie 4TB PCIe NVMe M.2 SSD Maksymalnie 4TB PCIe NVMe M.2 SSD Karta graficzna: GeForce RTX 5090 /

GeForce RTX 5080 /

GeForce RTX 5070Ti GeForce RTX 5070 /

GeForce RTX 5060 /

GeForce RTX 5050 GeForce RTX 5080 / GeForce RTX 5070Ti Głośniki: 4 x 2 W 2 x 2 W 2 x 2 W Złącza: RJ-45, HDMI 2.1, 2 x USB typ A, 2 x USB typ C, Jack 3,5 mm + gniazdo na kartę pamięci RJ-45, HDMI 2.1, 3 x USB typ A, 1 x USB typ C, Jack 3,5 mm + gniazdo na kartę pamięci RJ-45, HDMI 2.1, 3 x USB typ A, 1 x USB typ C, Jack 3,5 mm + gniazdo na kartę pamięci Łączność bezprzewodowa: WiFi 7, Bluetooth 5.4 WiFi 6E, Bluetooth 5.3 WiFi 6E, Bluetooth 5.3 Kamerka: Full HD 1080p Full HD 1080p Full HD 1080p

Akumulator: 99 Wh 76 Wh 76 Wh Wymiary: 357,2 x 255,3 x 19~24,5 mm 355 x 250,7 x 16,75~19,99 mm 403,68 x 293,4 x 20~24,99 mm Waga: 2,3 kg 1,9 kg 2,9 kg System operacyjny: Windows 11 Windows 11 Windows 11

Na informacje dotyczące debiutu w sklepach i cen musimy trochę poczekać. Pozostaje trzymać kciuki, że w tej kwestii będzie co najmniej dobrze.