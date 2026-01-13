Nowe laptopy Gigabyte udowodnią, że Twój głos ma moc

Firma Gigabyte na tegorocznych targach CES zaprezentowała nowe laptopy. Urządzenia mają sprawdzić się w wielu zadaniach oraz – co oczywiste w obecnych czasach – zapewnią szereg rozwiązań wykorzystujących potencjał sztucznej inteligencji.
Nowe laptopy Gigabyte na CES 2026
Pokazane urządzenia mają sprostać wymaganiom wielu użytkowników, także osób, które potrzebują większej mocy do grania lub pracy. W codzienny korzystaniu pomocne ma być zaktualizowane narzędzie GiMATE, które zapewni dostęp do najważniejszych ustawień, informacji i zestawu funkcji AI.
Duży nacisk położony został też na sterowanie głosowe, które nie wymaga uczenia się na pamięć konkretnych komend i zamiast tego ma przypominać naturalną rozmowę. Producent opisuje GiMATE jako ekskluzywnego agenta AI do sterowania sprzętem i oprogramowaniem. Jego zadaniem jest przede wszystkim usprawnienie interakcji z komputerem i wprowadzenie sztucznej inteligencji, która faktycznie upraszcza wiele czynności.
Nowe laptopy to jeszcze przełącznik MUX, bardziej inteligentne zarządzanie energią oraz atrakcyjna specyfikacja i wiele więcej. Do wyboru są trzy nowe modele – Aorus Master 16, Gigabyte Aero X16 i Gigabyte Gaming A18 Pro.
Specyfikacja nowych laptopów Gigabyte
Jeśli chodzi o wnętrzności, nowe laptopy – Aorus Master 16, Gigabyte Aero X16 i Gigabyte Gaming A18 Pro – wypadają naprawdę przyzwoicie.
|Aorus Master 16
|Gigabyte Aero X16
|Gigabyte Gaming A18 Pro
|Ekran:
|16″, 16:10,
OLED, WQXGA (2560×1600), 240Hz
|16″, 16:10,
IPS, WQXGA (2560×1600), 165Hz
|18″, 16:10, IPS, WQXGA (2560×1600), 165Hz
|Procesor:
|AMD Ryzen 9 9955HX3D / AMD Ryzen 9 8940HX
|AMD Ryzen Al 9 465 / AMD Ryzen 9 270 / AMD Ryzen 7 260 /
|Intel Core 7 240H
|RAM:
|Maksymalnie 64GB DDR5 5600MHz
|Maksymalnie 64GB DDR5 5600MHz
|Maksymalnie 64GB DDR5 5600MHz
|Pamięć:
|Maksymalnie 4TB PCIe NVMe M.2 SSD
|Maksymalnie 4TB PCIe NVMe M.2 SSD
|Maksymalnie 4TB PCIe NVMe M.2 SSD
|Karta graficzna:
|GeForce RTX 5090 /
GeForce RTX 5080 /
GeForce RTX 5070Ti
|GeForce RTX 5070 /
GeForce RTX 5060 /
GeForce RTX 5050
|GeForce RTX 5080 / GeForce RTX 5070Ti
|Głośniki:
|4 x 2 W
|2 x 2 W
|2 x 2 W
|Złącza:
|RJ-45, HDMI 2.1, 2 x USB typ A, 2 x USB typ C, Jack 3,5 mm + gniazdo na kartę pamięci
|RJ-45, HDMI 2.1, 3 x USB typ A, 1 x USB typ C, Jack 3,5 mm + gniazdo na kartę pamięci
|RJ-45, HDMI 2.1, 3 x USB typ A, 1 x USB typ C, Jack 3,5 mm + gniazdo na kartę pamięci
|Łączność bezprzewodowa:
|WiFi 7, Bluetooth 5.4
|WiFi 6E, Bluetooth 5.3
|WiFi 6E, Bluetooth 5.3
|Kamerka:
|Full HD 1080p
|Full HD 1080p
|Full HD 1080p
|Akumulator:
|99 Wh
|76 Wh
|76 Wh
|Wymiary:
|357,2 x 255,3 x 19~24,5 mm
|355 x 250,7 x 16,75~19,99 mm
|403,68 x 293,4 x 20~24,99 mm
|Waga:
|2,3 kg
|1,9 kg
|2,9 kg
|System operacyjny:
|Windows 11
|Windows 11
|Windows 11
Na informacje dotyczące debiutu w sklepach i cen musimy trochę poczekać. Pozostaje trzymać kciuki, że w tej kwestii będzie co najmniej dobrze.