Apple ogłosiło nową subskrypcję. Znamy cenę w Polsce

Zespół Tima Cooka zaprezentował Apple Creator Studio. Jest to zestaw aplikacji do kreatywnych zadań, takich jak montaż wideo, tworzenie muzyki, praca z obrazem oraz treściami wizualnymi.

Co oferuje Apple Creator Studio?

Nowa subskrypcja obejmuje dostęp do Final Cut Pro, Logic Pro i Pixelmator Pro na Macu i iPadzie. Do tego właściciele komputerów Mac zyskują narzędzia Motion, Compressor i MainStage, a także inteligentne funkcje i unikalne opcje dla Keynote, Pages, Numbers. Ponadto w przyszłości mają dołączyć dodatkowe możliwości w przypadku Freeform na iPhonie, iPadzie i Macu.

Przed chwilą napisałem, że Pixelmator Pro będzie częścią nowej subskrypcji i trafi zarówno na komputery Mac, jak i iPady. Nie popełniłem błędu, bowiem Apple ogłosiło debiut tej aplikacji na tabletach wraz zapowiedzią Apple Creator Studio. Użytkownicy mogą liczyć na środowisko zaprojektowane z myślą o dotykowym ekranie i wsparcie dla Apple Pencil. Wypada tutaj przypomnieć, że Apple przejęło Pixelmatora w 2024 roku.

Co więcej, firma z Cupertino wymieniła kilka nowości, które zawitają do części z programów. Przykładowo w Final Cut Pro na Mac i iPadzie pojawi się Wyszukiwanie w transkrypcji, czyli szybkie odnajdywanie konkretnych fragmentów ścieżki dźwiękowej wśród godzin nagrań po wpisaniu frazy w polu wyszukiwania. Z kolei funkcja Wyszukiwanie wizualne zapewni – za sprawą sztucznej inteligencji – możliwość sprawnego odnalezienia konkretnego momentu w materiale wideo.

Pixelmator Pro na iPady | fot. Apple

Wypada jeszcze wspomnieć o wprowadzeniu dodatku Synth Player w Logic Pro, który dołącza do zestawu AI Session Player, zapewniając ekspresyjne partie muzyki elektronicznej oraz szeroką gamę akordów i syntezatorowych linii basu. Do tego dojdzie też nowa biblioteka dźwięków w Logic Pro, aczkolwiek tylko na Macach.

Z kolei w Keynote, Pages, i Freeform – po wykupieniu Apple Creator Studio – użytkownicy dostaną zestaw nowych szablonów i wyjątkowych motywów. Pojawi się też Content Hub, czyli nowa przestrzeń, w której mają być dostępne starannie wyselekcjonowane, wysokiej jakości zdjęcia, grafiki i ilustracje.

Ile kosztuje Apple Creator Studio?

Apple nową subskrypcję wyceniło na 49,99 złotych miesięcznie lub 499 złotych rocznie. Jej możliwości będzie można sprawdzić za sprawą miesięcznego, bezpłatnego okresu próbnego. Dla studentów i nauczycieli subskrypcja będzie dostępna w cenie 9,99 złotych miesięcznie lub 99 złotych rocznie.

Pakiet Apple Creator Studio zostanie udostępniony w App Store jeszcze w tym miesiącu – 28 stycznia.