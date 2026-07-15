Duży ekran bez kabla. Intrygująca nowość Samsunga już w Polsce

Do sprzedaży w Polsce trafił Samsung The Movingstyle. Mamy do czynienia z dużym ekranem, który – co ciekawe – wyposażony jest w akumulator.

Samsung The Movingstyle – 27-calowy ekran, który nie potrzebuje kabla

Jeśli zawsze marzyłeś o telewizorze, który będzie podążał za Tobą, niezależnie czy pójdziesz do kuchni, sypialni czy dowolnego innego pokoju, to Samsung The Movingstyle powinien Ci się spodobać. Omawiana nowość to 27-calowy, przenośny ekran z wbudowanym akumulatorem, uchwytem i podstawą na kółkach.

Warto podkreślić, że urządzenie łączy funkcje Smart TV, monitora i interaktywnej tablicy, więc może pełnić kilka różnych ról – w pracy sprawdzi się jako dodatkowy monitor przy biurku, a następnie może posłużyć jako telewizor lub ekran do grania w salonie. Samsung podkreśla, że ekran odłączymy od podstawy jednym ruchem.

Wbudowany akumulator – według deklaracji producenta – ma zapewnić do 3 godzin pracy. Do ładowania można wykorzystać USB-C. Ekran ma rozdzielczość 2560 x 1440 pikseli, a procesor AI NQ4 Gen2 z 20 sieciami neuronowymi na bieżąco poprawia jakość obrazu i dźwięku. Maksymalna częstotliwość odświeżania wynosi 120 Hz. Ekran jest też dotykowy, a funkcja Sketch Now pozwala go zmienić w cyfrowe płótno – wystarczy palec, aby rysować, pisać i tworzyć.

Samsung The Movingstyle | fot. Samsung

Dostępne jest HDMI i dwa USB-C, a za łączność bezprzewodową odpowiada Bluetooth 5.3 i Wi-Fi 5. Podejrzewam, że niezwykle ważną informacją w przypadku tego ekranu jest jego waga. Spieszę więc dodać, że Samsung The Movingstyle waży 5,2 kg. Wymiary zestawu bez podstawy wynoszą 628,3 x 368,2 x 47,4 mm.

Całość działa pod kontrolą systemu operacyjnego One UI Tizen z obsługą asystentów głosowych Bixby i Amazon Alexa oraz rozwiązań Google Cast i AirPlay 2.0. Samsung obiecuje aktualizacje oprogramowania przez 7 lat.

Samsung The Movingstyle | fot. Samsung

Samsung The Movingstyle – cena i dostępność

Ekran Samsung The Movingstyle jest już dostępny w sprzedaży w cenie 5999 złotych. Można go kupić w oficjalnym sklepie Samsunga, a także razem w zestawie z kamerą Slim-Fit w sklepach Media Expert. Wspomniana kamera łączy się z ekranem i przesyła obraz do aplikacji SmartThings.