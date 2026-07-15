iPad Mini (7. generacji)
iPad Mini (7. generacji) / fot. Apple
Tablety

Nowy iPad Mini nadciąga. Ze zmianą, na którą czekamy od lat

Wojciech Kulik·
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Nowy iPad Mini nadciąga. Ze zmianą, na którą czekamy od lat

Ostatni iPad Mini został wprowadzony na rynek w 2024 roku, a więc najwyższy czas, by doczekał się następcy. W sieci pojawiły się nieoficjalne informacje, które wskazują na to, że Apple może zdecydować się na prezentację nowego tabletu jeszcze przed końcem 2026 roku. Sugerują również, że może zajść w nim spora zmiana.

Nadciąga nowy iPad Mini – z wyświetlaczem OLED

Według tych doniesień nowy iPad Mini miałby otrzymać wyświetlacz typu OLED. Byłoby to o tyle ciekawe, że obecnie technologia ta występuje wyłącznie we flagowej serii iPad Pro – wszystkie pozostałe modele amerykańskiego giganta wykorzystują panele wykonane w technologii LCD, a konkretnie IPS o nazwie Liquid Retina.

Apple w iPadzie Mini 8. generacji ma postawić konkretnie na panel typu OLED (LTPS) o częstotliwości odświeżania 60 Hz i przekątnej 8,4 cala, a zatem minimalnie większej niż u poprzednika, cechującego się rozmiarem 8,3 cala. Za jego produkcję odpowiadać ma firma Samsung Display – ruszyła już (ponoć) nawet jego masowa produkcja, podobnie jak wyświetlaczy do iPhone’ów 18 Pro i 18 Pro Max (o których sporo już wiemy).

Przejście na technologię OLED pozwoli użytkownikom cieszyć się wyższym współczynnikiem kontrastu, żywszymi kolorami i jasnością zapewniającą komfortowe warunki do korzystania z tabletu w świetle słonecznym. Nie będzie to jednak poziom wyświetlaczy znanych z iPadów Pro – tam bowiem mamy do czynienia z rozwiązaniem LTPO i funkcją ProMotion, a więc dynamicznie dostosowywaną częstotliwością odświeżania od 10 do 120 Hz.

Apple iPad Mini (7. generacji)
Apple iPad Mini (7. generacji) / fot. Apple

Co jeszcze zaoferuje nowy tablet? Jeśli chodzi o design, to nie ma się co nastawiać na rewolucję. W kontekście specyfikacji natomiast informatorzy wskazują na lepsze aparaty (tak z tyłu, jak i z przodu), większą ilość pamięci na potrzeby lokalnej obsługi sztucznej inteligencji oraz procesor Apple A20 Pro – ten sam, który trafi też do wspomnianych smartfonów spod znaku iPhone 18 Pro.

Pojawią się też udoskonalone rysiki Apple Pencil i Pencil Pro

Nieco później, bo w pierwszej połowie 2027 roku, gigant z Cupertino może również zaprezentować nowe rysiki z serii Apple Pencil i Pencil Pro (ich nazwy kodowe to – odpowiednio – B582 i B632).

Niewiele wiadomo na temat tego, na czym miałyby polegać udoskonalenia w tych akcesoriach, a Mark Gurman z Bloomberga wspomina jedynie o szerszych możliwościach naprawy i wymienialnych bateriach. Wszystko to, by sprostać nowym unijnym przepisom.

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