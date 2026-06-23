Smartfony przyspieszą. Samsung szykuje pamięć UFS 5.0

Wstępna specyfikacja pamięci UFS 5.0 została przedstawiona jesienią 2025 roku. Wygląda na to, że dokładnie rok później moduły zgodne z tym standardem będą masowo wyjeżdżać z fabryk Samsunga. I jest to bardzo dobra wiadomość.

Samsung zapowiada masową produkcję pamięci UFS 5.0

Samsung ogłosił, że rozpocznie masową produkcję pamięci UFS 5.0 w czwartym kwartale 2026 roku. Planuje od razu tworzyć moduły o różnej pojemności – aż do 1 TB. Początkowo mają znaleźć zastosowanie przede wszystkim w zestawach rzeczywistości rozszerzonej, akcesoriach opartych na AI oraz topowych smartfonach. Z nieoficjalnych informacji wynika, że pełne wsparcie dla technologii UFS 5.0 zapewni nadchodzący procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6.

Pamięć w standardzie UFS 5.0 zaoferować ma dwukrotnie większą przepustowość niż (obecnie stosowany we flagowcach) format UFS 4.1: nawet do 10,8 GB/s w przypadku odczytu i 9,5 GB/s w przypadku zapisu. Równocześnie wskazuje się też na większą efektywność energetyczną (i to aż o 40%), mniejszą zawodność i wyższy poziom bezpieczeństwa. Pomimo tych udoskonaleń Samsungowi udało się zmniejszyć rozmiary modułów do 7,5 × 13 × 0,9 mm (są zatem o 16,7% mniejsze niż moduły UFS 4.1).

Moduł pamięci Samsung UFS 5.0 (źródło: Samsung)

Postęp przez duże „P”

Dzięki temu wszystkiemu pamięć UFS 5.0 umożliwić ma tworzenie jeszcze wydajniejszych urządzeń, szczególnie w kontekście przetwarzania informacji. Krótko mówiąc: wszelkie rozwiązanie opierające się na lokalnie uruchamianej sztucznej inteligencji mają działać jeszcze płynniej. Równocześnie nie ma na tym ucierpieć czas pracy oferowany przez smartfony i inne sprzęty, ponieważ potrzeba będzie podobnej ilości energii do przesłania większej ilości danych.

Wcześniej już, bo w lutym 2026 roku testowe egzemplarze pamięci masowej UFS 5.0 wprowadziła do swojej oferty firma Kioxa, a więc spadkobiercy półprzewodnikowego oddziału Toshiby. Wyraźnie widać więc, że zaproponowany przez JEDEC standard cieszy się zainteresowaniem producentów, co z kolei oznacza, że pamięć nowej generacji faktycznie powinna w niezbyt odległej przyszłości trafić do urządzeń konsumenckich.

Wraz z UFS 5.0 może zadebiutować LPDDR6

Pierwsze smartfony z pamięcią UFS 5.0 najpewniej trafią do sprzedaży albo w samej końcówce 2026 roku, albo też dopiero w przyszłym roku. Niewykluczone, że równocześnie zadebiutuje w nich nowy standard pamięci operacyjnej (RAM), mianowicie LPDDR6. Z nim również kompatybilny ma być wspomniany tu już chipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6.