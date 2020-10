Samsung wprowadza SmartThings Find, które pomoże zlokalizować zagubione urządzenia Galaxy

Jak sięgam pamięcią, nie mam jakichś ogromnych problemów z gubieniem urządzeń mobilnych i akcesoriów, ale ta pamięć też jest zawodna. Nie tak dawno zostawiłem słuchawki u znajomych. Wtedy przydałaby się aplikacja pokroju SmartThings Find od Samsunga.

SmartThings Find pomoże odnaleźć urządzenie Galaxy

W trakcie premiery flagowych smartfonów Galaxy Note 20 Samsung pochwalił się, że zamierza wprowadzić nową funkcję do aplikacji SmartThings, pozwalającą na szybkie znalezienie urządzenia z linii Galaxy, będącego w naszym posiadaniu. Wspomniana opcja trafiła właśnie do apki w postaci aktualizacji.

Za naszą zgodą, SmartThings Find namierzy poszukiwany sprzęt za pomocą technologii Bluetooth LE (Low Energy) i UWB (Ultra-Wideband). Wystarczy, że będzie ono należało do rodziny urządzeń Samsung Galaxy, a więc rzecz będzie działać dla wybranych modeli telefonów, tabletów, smartwatchy czy słuchawek. Co interesujące, w ten sposób znajdziemy na przykład „fasolkę” z zestawu TWS, jeśli zawieruszymy gdzieś tylko jedną.



SmartThings Find wymaga udzielenia kilku zgód

Nawet jeśli jakieś urządzenie jest wyłączone, to i tak oprogramowanie ułatwia jego odszukanie. Otóż gdy sprzęt przejdzie w tryb offline, po 30 minutach zaczyna przesyłać sygnał Bluetooth LE do pobliskich urządzeń. Jeśli w aplikacji SmartThings zaznaczymy opcję zaginięcia sprzętu, jego sygnatura zostanie dodana do bazy danych Samsunga. Następnie wybrane produkty Galaxy będą w stanie odebrać sygnał Bluetooth, i po dopasowaniu do kodu zagubionego sprzętu, zlokalizować jego położenie. Funkcja SmartThings Find działa jeszcze precyzyjniej, gdy sprzęty wyposażone są w łączność UWB.



Funkcja SmartThings Find dostępna jest jako pakiet dodatkowy dla podstawowej aplikacji

Przydatna rzecz, jeśli masz więcej urządzeń Galaxy

Oczywiście, by skorzystać z takiego ułatwienia, użytkownik musi korzystać z urządzeń ze środowiska Samsunga. Aplikacja nie może być używana do odnajdywania dowolnego zawieruszonego sprzętu.

Jak na razie, funkcja współpracuje z telefonami i tabletami Samsung Galaxy z systemem Android 8 lub nowszym oraz urządzeniami noszonymi z Tizen 5.5 lub nowszym. Zadziała także ze słuchawkami Samsung Galaxy Buds+ oraz Galaxy Buds Live, ale z pierwszą generacją Galaxy Buds – już nie. Funkcja śledzenia przez UWB dostępna jest tylko dla smartfonów Galaxy Note 20 oraz Galaxy Z Fold 2.

W przyszłości Samsung planuje włączenie do obsługi przez SmartThings Find także klipsów z tagami. Takie znaczniki będzie można przypiąć do dowolnego przedmiotu, by później śledzić jego lokalizację.