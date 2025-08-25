lodówka samsung z one ui
Lodówka z One UI (źródło: Samsung)
Lodówka niczym smartfon. Taki sam system, tak samo długie wsparcie

Wybrane lodówki i inne sprzęty domowe Samsunga zaczną przypominać smartfony. W praktyce oznacza to nie tylko znajomy interfejs, ale tak samo długie wsparcie jak dla urządzeń mobilnych z rodziny Galaxy.

Lodówka i inne urządzenia domowe Samsunga z One UI

Producent z Korei Południowej ogłosił dziś, że jego (wybrane) urządzenia gospodarstwa domowego zostaną wyposażone w platformę One UI, znaną wcześniej ze smartfonów, tabletów i smartwatchy oraz od niedawna również telewizorów. Jak twierdzi, w ten sposób ujednolica doświadczenia użytkownika w kategoriach produktów urządzeń mobilnych, telewizorów i sprzętu AGD dzięki podobnym, spójnym elementom wzornictwa i funkcjonalności.

Posiadacze inteligentnych urządzeń domowych południowokoreańskiej firmy będą mogli korzystać z aplikacji i usług, takich jak Bixby, Galeria i Samsung TV Plus, na różnych sprzętach, wyposażonych w ekrany. Poprawiono też łączność pomiędzy nimi poprzez SmartThings, umożliwiając klientom stworzenie jednolitego ekosystemu i zapewniając łatwy dostęp do „pomocnych usług”, jak Family Care, Pet Care i Home Care.

Ponadto właściciele inteligentnych sprzętów gospodarstwa domowego producenta z Korei Południowej będą mogli korzystać z Now Brief, który przedstawia spersonalizowane i istotne informacje w przystępnej formie.

Samsung wydłuża wsparcie w postaci aktualizacji dla swoich sprzętów domowych

Wraz z wdrożeniem interfejsu One UI na swój sprzęt gospodarstwa domowego, Koreańczycy wydłużają wsparcie dla wybranych urządzeń – obiecują, że będą one otrzymywać aktualizacje oprogramowania przez nawet 7 lat. Na taki przywilej mogą liczyć posiadacze modeli zaprezentowanych w 2024 roku i nowszych, które obsługują łączność Wi-Fi.

Pierwszą aktualizację dla sprzętów z kategorii AGD producent udostępni już we wrześniu 2025 roku. Dzięki niej lodówki, pralki i suszarki, klimatyzatory, systemy EHS i wsuwane kuchenki indukcyjne z łącznością Wi-Fi zostaną włączone w platformę Knox Matrix, co zapewni większe bezpieczeństwo połączonemu gospodarstwu domowemu.

Ponadto urządzenia z wyświetlaczami otrzymają zaawansowane zabezpieczenia, takie jak szyfrowana synchronizacja poświadczeń (Credential Sync) i obsługa kluczy dostępu (Passkey), a także możliwość wyświetlenia tablicy Knox Security, pozwalającej monitorować status bezpieczeństwa połączonych sprzętów w czasie rzeczywistym.

Samsung zaktualizuje też funkcję AI Vision Inside na lodówkach z Family Hub i 9-calowymi ekranami (rozpoznaje ona popularne produkty w opakowaniach i więcej świeżych produktów spożywczych), a Bixby na nich będzie obsługiwał Voice ID, czyli rozpoznawanie głosów różnych osób i personalizowanie dzięki temu porad. Warto jednak wspomnieć, że Bixby nie obsługuje języka polskiego.

