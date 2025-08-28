Znany producent telewizorów ułatwia podróżowanie

Jeden ze znanych, południowokoreańskich producentów inteligentnych telewizorów stworzył nową platformę. Dzięki niej planowanie podróży oraz wyszukiwanie kolejnych miejsc do odwiedzenia ma być łatwiejsze.

Co oferuje nowa platforma LG Travel+?

LG Electronics wprowadza na swoje telewizory nową usługę, dedykowaną osobom lubiącym podróże. Aplikacja LG Travel+ oferuje liczne treści podróżnicze wraz z praktycznymi wskazówkami dotyczącymi wybranych miejsc wartych odwiedzenia. Użytkownicy platformy mogą nie tylko inspirować się czy odkrywać nowe miejsca do zobaczenia, ale również zapoznawać się z istotnymi informacjami dotyczącymi wybranych regionów oraz odtwarzać angażujące treści.

Nowa platforma obejmie wszystko to, czego potrzebuje podróżnik, aby zaplanować kolejną przygodę. Użytkownik po wejściu na stronę główną zobaczy różnego rodzaju wizualizacje zabytków i znanych miejsc. W sekcji Popularne cele podróży (ang. Popular Destinations) znajdzie natomiast najważniejsze informacje, w tym mapy oraz czas, w którym warto zwiedzić dany region lub zabytek. Ponadto w aplikacji dostępna będzie sekcja Oferty podróży i więcej (ang. Travel Deals & More), gdzie zostaną zaprezentowane istotne treści wraz z ofertami.

Platforma LG Travel+ (źródło: LG Electronics)

Producent zaznacza, że LG Smart TV zapewniają realistyczny i wciągający obraz, oddając autentyczny podgląd na dane miejsca. Użytkownicy mogą wybierać spośród bogatej oferty wysokiej jakości filmów podróżniczych, aby poznawać najważniejsze informacje o wybranych miejscach, a także ich historie, tajemnice czy lokalną kuchnię. Ulubione treści można zapisać za pomocą funkcji Mój Bagaż (ang. My Luggage).

Ciekawym dodatkiem, zaanonsowanym przez LG Electronics, jest ułatwienie rezerwacji biletów lotniczych czy noclegów u partnerów webOS. Użytkownik zobaczy na platformie kody QR do zeskanowania smartfonem lub tabletem, za pomocą których zyska szybki dostęp do ofert.

Dostępność platformy dla podróżników LG Travel+

Nowa aplikacja LG Travel+ jest udostępniana bezpłatnie na telewizorach LG Smart TV działających w oparciu o system webOS 6.0. Co ważne, usługa będzie wprowadzana stopniowo. W pierwszej kolejności ma trafić do właścicieli telewizorów z Korei Południowej, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii oraz Niemiec.

LG Electronics planuje rozwijać swoją platformę i uzupełniać ją o nowe funkcje czy treści podróżnicze. Z czasem południowokoreańska marka ma zamiar wydłużyć listę partnerów o kolejne globalne linie lotnicze i biura podróży.