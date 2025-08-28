Sztuczna inteligencja na dużym ekranie. Nowa era smart TV

Technologiczni giganci dwoją się i troją, by sztuczna inteligencja dostępna była dla użytkowników z poziomu każdego ich urządzenia i każdego ekranu. W najnowszym odcinku sagi Samsung dogadał się z Microsoftem, by aplikacja tego drugiego trafiła na telewizory pierwszego.

Sztuczna inteligencja Copilot Microsoftu na telewizorach Samsunga

Microsoft prężnie rozwija swoją sztuczną inteligencję, znaną pod postacią aplikacji Copilot, która – jak przekonuje Karol – wcale nie jest zbędnym bajerem. To właśnie w tej formie zaczyna teraz trafiać na urządzenia firmy Samsung z systemem Tizen – telewizory oraz monitory.

We wpisie towarzyszącym temu ogłoszeniu możemy przeczytać piękne słowa na temat tego, że Copilot wychodzi z kieszeni wprost do serca Twojego domu i jest dostępny, gdy Ty i Twoja rodzina chcecie odkryć coś do wspólnego oglądania, uzyskać odpowiedzi na pytania, zaplanować weekend lub po prostu spędzić razem czas.

Copilot na telewizorze Samsung (fot. Microsoft)

W czym pomoże Copilot na telewizorze?

A tak realnie – co zyskają użytkownicy? Ano aktywowanego głosowo asystenta zoptymalizowanego pod kątem multimediów i rozrywki, choć odpowie też na niezwiązane z tym pytania, na przykład o pogodę.

Najciekawsze są jednak właśnie zastosowania rozrywkowe. We wpisie odnajdujemy kilka przykładowych scenariuszy, w których Copilot będzie w stanie pomóc:

Chcę wrócić do The Crown. Skończyłem na 4. odcinku 3. sezonu, co się wydarzyło od tego czasu?

Szukam czegoś jak Gambit królowej, ale o gotowaniu. I żeby trwało mniej niż 2 godziny.

Hania lubi komedie romantyczne, Dawid filmy sci-fi, a Marek thrillery. Co spodoba się nam wszystkim?

Kto podkładał głos głównemu bohaterowi?

Za co jeszcze odpowiada ten reżyser?

Albo tak:

Jak to działa? Jak aktywować Copilot na telewizorze Samsunga?

Copilot automatycznie pojawi się na wybranych telewizorach Samsung i w ramach którejś z najbliższych aktualizacji ich użytkownicy znajdą go na karcie Aplikacje. Aby aktywować asystenta, wystarczy nacisnąć przycisk mikrofonu na pilocie i naturalnym językiem rozpocząć konwersację ze sztuczną inteligencją.

Opcjonalnie można także uruchomić aplikację i zalogować się na swoje konto Microsoft, by aktywować personalizację oraz przenieść pamięć i preferencje Copilota.

Copilot będzie dostępny bez dodatkowych opłat i – tak jak wspomniałem – pojawi się w formie aktualizacji. W pierwszym etapie ta ostatnia trafi na najnowsze monitory i telewizory Samsung z systemem Tizen – z rocznika 2025.