Samsung chce mieć składany tablet. Tylko czy naprawdę jest potrzebny?

Składane smartfony powoli wchodzą pod strzechy, więc chyba czas na składany tablet, prawda? Samsung może mieć taki sprzęt w planach, tylko czy na pewno jest on potrzebny?

Klienci są coraz bardziej zaciekawieni składanymi smartfonami. Niedawna premiera Xiaomi Mi MIX Fold z pewnością przyczyni się do zwiększenia ich popularności wśród konsumentów, ponieważ jest to aktualnie najtańsza hybryda smartfona i tabletu na rynku (ceny w Chinach zaczynają się od 9999 juanów).

Smartfony takie, jak Galaxy Z Fold 2 czy Huawei Mate X2 oraz wspomniany już Xiaomi Mi MIX Fold, są idealną propozycją dla osób, które okazjonalnie potrzebują większej powierzchni roboczej. Tego typu konstrukcje powstają bowiem przede wszystkim z myślą o możliwości zwiększenia produktywności „w biegu”, gdy nie ma czasu, aby wyciągnąć z torby laptop lub tablet, a jest pilne zadanie do zrobienia tu i teraz.

Samsung chce mieć składany tablet

Wydawałoby się, że skoro klienci mają już do dyspozycji składane smartfony, to nie jest im potrzebny składany tablet. Samsung najwyraźniej ma inne zdanie na ten temat, bowiem może stworzyć coś na kształt konkurencji dla składanych laptopów, jak Lenovo ThinkPad X1 Fold.

Serwis LetsGoDigital odkrył patent Samsunga, przyznany przez Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (USPTO), który przedstawia składany tablet. Co więcej, znalazł się on także w bazie Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO), zatem producent z Korei Południowej zdaje się poważnie myśleć o takim urządzeniu.

Jako że jest to składany tablet, a nie hybryda jak Galaxy Fold, na zewnętrznej stronie nie umieszczono żadnego ekranu. Wyświetlacz jest tylko jeden i znajduje się we wnętrzu urządzenia. Co ciekawe, w środkowej części, bliżej zawiasu obudowa jest trochę grubsza – Samsung zaprojektował w tym miejscu grille głośnika oraz przycisk do włączania/wyłączania i złącze USB-C. W tych okolicach (w środku) z pewnością znalazłby się też aparat, ponieważ nie mogłoby go zabraknąć na pokładzie.

Czy składany tablet jest potrzebny?

O ile tworzenie składanych smartfonów można rzeczowo uzasadnić, o tyle nie jestem przekonany, czy światu potrzebny jest składany tablet. Wydaje się, że jedynie w sytuacji, gdy zostanie on wyposażony w kilkunastocalowy wyświetlacz, skoro taki Xiaomi Mi MIX Fold oferuje ekran o przekątnej 8 cali w środku, który spokojnie wystarczy do sporadycznej pracy w terenie.

Na razie nie wiadomo, czy Samsung zdecyduje się wprowadzić na rynek składany tablet. Jeżeli jednak kiedyś to zrobi, to na pewno to jakoś uzasadni i znajdzie praktycznie zastosowanie dla takiej konstrukcji.