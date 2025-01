Składaki Samsunga lepiej zniosą upadki. Pomoże specjalna folia

Jak wynika z odkrytego patentu, Samsung wraz z jednym ze swoich partnerów ma pomysł na zwiększenie wytrzymałości ekranów w składanych smartfonach. Mają one charakteryzować się lepszą odpornością na upadki i inne uszkodzenia.

Składane smartfony Samsunga mają więcej wytrzymać

Zarówno Samsung Galaxy Z Fold 6, jak i Samsung Galaxy Z Flip 6, mają na ekranach folię ochronną. Południowokoreański producent prawdopodobnie nie zamierza z niej rezygnować w najbliższym czasie. Co więcej, najwidoczniej chce ulepszyć to rozwiązanie, aby jeszcze lepiej chronić ekrany w swoich składanych smartfonach.

Samsung wraz ze swoim dostawcą folii ochronnej, firmą Segyung Hi Tech, złożył patent przedstawiający rozwiązanie mające poprawić wytrzymałość ekranów w składakach. W założeniach mają one wytrzymać upadki na twardą powierzchnię i inne uderzenia. Pomóc ma nowa warstwa, z której będzie składać się wspomniana już folia chroniąca ekran.

Dodatkowa warstwa wykonana będzie z polimeru, który pochłania energię podczas upadku. W ten sposób energia jest rozpraszana po całej folii i nie dociera do samego ekranu, co mogłoby doprowadzić do jego uszkodzenia. Oczywiście nie sprawi to, że składane smartfony staną się sprzętem do korzystania w trudnych warunkach, ale po prostu jest mniejsza szansa, że zobaczymy popsuty ekran po upadku urządzenia.

Samsung Galaxy Z Fold 6 i Galaxy Z Flip 6 (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Niestety, takie podejście ma jedną wadę. Otóż zastosowanie dodatkowej warstwy sprawia, że cała folia staje się grubsza. Samsung tłumaczy, że grubsza folia ma jednak zapewnić jeszcze większą ochronę przed upadkami i innymi zdarzeniami niż mogłoby to wynikać wyłącznie z dodania nowej warstwy.

Idealnie jednak nie jest. Otóż pojawiają się obawy, że grubsza folia może negatywnie odbić się na wymiarach urządzenia. Nie będzie to raczej odczuwalny wzrost grubości, ale z drugiej strony może przeszkodzić firmie w rywalizacji z chińską konkurencją. Otóż Chińczycy mogą już pochwalić się zauważalnie szczuplejszymi składanymi smartfonami (np. Honor Magic V3), a z pewnością obecne urządzenia nie są ostatnim słowem inżynierów z Państwa Środka.

Możliwe, że będziemy musieli jeszcze sporo poczekać

Jak już wspomniałem, obecnie mamy do czynienia z patentem. Trudno więc stwierdzić, kiedy takie rozwiązanie trafi na pokład składanych smartfonów producenta. Raczej mało prawdopodobne wydaje się to, że nowa folia pojawi się już w tegorocznych modelach, ale nie jest to scenariusz, który możemy definitywnie przekreślić.