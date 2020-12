Tak mogą wyglądać kolejne składane smartfony Samsunga. Jest na co czekać!

Samsung zaprezentował grafiki ukazujące, w jakim kierunku może zmierzać firma, tworząc nowe składane smartfony, w tym być może również nadchodzącego Galaxy Z Fold 3.

Producent nie przestaje eksplorować rynku składanych smartfonów i wciąż poszukuje sposobu zaserwowania konsumentom zarówno praktycznego urządzenia z topowymi podzespołami, jak i urządzenia w dwóch rozmiarach równocześnie. Po dwóch pierwszych smartfono-tabletach z serii Galaxy Z Fold oraz stylowym Galaxy Z Flip, Samsung chce zdobyć jeszcze więcej rynku i już szykuje nowe rodzaje wyświetlaczy do kolejnych smartfonów.

Podwójnie składane smartfony urządzeniami przyszłości

Pierwszy z zaprezentowanych konceptów to projekt składanego smartfona z dwoma zawiasami, składającego się niczym harmonijka, okraszonego logiem „Samsung OLED”. Ten z pewnością ciekawy koncept ujawniony przez Koreańczyków może sugerować ścieżkę, którą podąży producent przy produkcji następnego Galaxy Z Folda. Takie rozwiązanie umożliwiłoby również wykorzystanie pojedynczego wyświetlacza, ponieważ jedna z trzech jego części stanowiłaby front smartfona.

fot. Samsung Display

Samsung planuje wypuścić urządzenie ze zwijanym wyświetlaczem?

Następna z interesujących grafik, jakie pojawiły się na blogu producenta, ukazuje urządzenie z elastycznym wyświetlaczem, wysuwającym się z tuby. Samsung opisuje ten koncept jako dedykowany osobom, chcącym korzystać z przenośnego urządzenia, które zajmuje mało miejsca.

fot. Samsung Display

Pomysł faktycznie wygląda imponująco, ale wątpliwość budzi wytrzymałość takiego gadżetu. Ekrany obecnie wykorzystywane w składanych smartfonach są na tyle delikatne, że można je zarysować paznokciem, więc tego typu wysuwany tablet raczej nadawałby się jedynie do pracy na czystym, płaskim blacie. Również warunki jego przenoszenia raczej powinny być dalekie od typowej kieszeni czy plecaka, by żadne drobinki nie dostały się do wnętrza takiego urządzenia.

Z pewnością minie jeszcze trochę czasu zanim technologia zostanie dopracowana na tyle, by zwijane smartfony i tablety trafiły na rynek. Mimo to, producenci nie ustają w tworzeniu pomysłów na kolejne urządzenia, co pokazuje nam rozwijany smartfon Oppo, czy też laptop ze zwijanym ekranem w patentach LG.

Mimo iż przedstawione koncepty nie są prezentacjami nowych produktów, można się spodziewać, że w najbliższej przyszłości trafią one na rynek. Z pewnością podczas potencjalnej premiery urządzenia wywołają jeszcze większe emocje, zarówno pozytywne jak i negatywne.