Galaxy Note 21 powstanie, ale nie liczcie na zbyt wiele. Samsung nie da klientom dużego wyboru

Fani serii Galaxy Note muszą być przygotowani na to, że już wkrótce zostanie ona wygaszona. Samsung wprowadzi jednak na rynek jeszcze jeden, flagowy smartfon z tej rodziny, Galaxy Note 21, lecz jednocześnie nie da klientom zbyt dużego wyboru.

Seria Galaxy Note zniknie z rynku już wkrótce

Nic nie jest wieczne, nawet jeśli towarzyszy nam przez wiele lat – a tak właśnie jest z serią Galaxy Note, która jest na rynku od ponad dziewięciu lat. Jej żywot nie będzie jednak trwał jeszcze zbyt długo – Samsung zamierza ją wygasić już w przyszłym roku.

To i tak dobra wiadomość, ponieważ jeszcze nie tak dawno mówiło się, że ostatnimi smartfonami z serii Galaxy Note będą te z linii Galaxy Note 20. Jak to jednak mówią: co się odwlecze, to nie uciecze – wkrótce o rodzinie tej będziemy mówić w czasie przeszłym.

Galaxy Note 21 powstanie, ale Samsung nie da klientom dużego wyboru

W zeszłym roku, począwszy od serii Galaxy Note 10, Samsung rozszerzył ofertę i zaczął wprowadzać na rynek dwa flagowe modele, a ponadto w sprzedaży pojawił się też niżej pozycjonowany Galaxy Note 10 Lite.

Wydawało się, że producent chce sukcesywnie zwiększać udziały serii Galaxy Note, ale wszystko wskazuje na to, że tak się nie stanie – już w przyszłym roku linia ta zostanie wzbogacona o ostatni smartfon.

Tak, celowo użyłem tutaj liczby pojedynczej, bowiem – jak donosi południowokoreański serwis etnews – Galaxy Note 21 będzie dostępny w tylko jednej wersji, nie pojawi się więcej Notatników, jak miało to miejsce w przypadku linii Galaxy Note 10 i Galaxy Note 20.

Samsung Galaxy Note 21, podobnie jak Galaxy Note 9, będzie dostępny w tylko jednej wersji (fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl)

Jak widać, Samsung bardzo szybko zmieni podejście do serii Galaxy Note, tym bardziej, że jeszcze do niedawna nic nie wskazywało na to, że zostanie ona wygaszona. Producent zamierza jednak przenieść zapewniane przez nią funkcje do linii Galaxy S i Galaxy Z Fold, więc nie będzie już potrzebna.

Najwyraźniej Koreańczycy uznali, że w ich ofercie nie ma miejsca na trzy high-endowe rodziny i padło na Notatniki. I w sumie to nie dziwi, ponieważ seria Galaxy S jest znacznie popularniejsza, a linia Galaxy Z Fold/Flip nowym „oczkiem w głowie” producenta i kierunkiem, w którym zamierza się rozwijać (za jakiś czas być może dosłownie).

