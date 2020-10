Samsung ma odważną wizję składanego smartfona. To może się (nie) udać

Samsung jest liderem, jeśli chodzi o składane smartfony (i nie tylko). Do tej pory południowokoreański producent wprowadził na rynek modele, które składają się w tylko jednym miejscu, ale być może w przyszłości pójdzie o krok dalej.

Samsung ma odważną wizję składanego smartfona

Najnowszy patent południowokoreańskiego producenta, odkryty przez ekipę serwisu LetsGoDigital, ukazuje smartfon, który składa się w sposób zupełnie inny niż dotychczasowe modele. Warto zaznaczyć na wstępie, że został on zgłoszony przez Samsung Display, a nie Samsung Electronics, dlatego też na patencie nie zobaczymy np. przycisków funkcyjnych czy aparatów.

fot. via LetsGoDigital

Spójrzmy jednak jeszcze na samą historię patentu. Do KIPO (Korean Intellectual Property Office) został on zgłoszony już dwa lata temu, jednak dopiero niedawno, bo 6 października 2020 roku, został oficjalnie zatwierdzony przez Koreański Urząd Własności Intelektualnej i mógł ujrzeć światło dzienne.

fot. via LetsGoDigital

Przechodząc do samego urządzenia, możemy zobaczyć, że składa się ono w sposób całkowicie inny niż Galaxy Z Flip czy Galaxy Z Fold 2, bo w aż dwóch miejscach. Dodatkowo pojawiła się informacja, że może on korzystać z tych samych zawiasów, co jego starsi bracia. Takie rozwiązanie pozwoliłoby chociażby na wyświetlenie na dolnej części np. klawiatury dzięki Flex Mode.

Widoczne jest to na renderach, wykonanych przez Giuseppe Spinelliego z LetsGoDigital. Zawarł on nie tylko sposoby złożenia urządzenia, ale także dodatkowe rzeczy, jak np. kamera czy przyciski funkcyjne. Na samym patencie one nie widnieją, ponieważ – jak już wcześniej wspomniałem – został on zgłoszony przez Samsung Display, który jest odpowiedzialny za produkcję samych ekranów.



fot. LetsGoDigital

Niezależnie od tego, czy południowokoreańska firma zdecyduje się na wprowadzenie składanego w ten sposób modelu na rynek, wyraźnie widać, jaki cel obrał sobie Samsung, jeśli chodzi o przyszłość urządzeń mobilnych. Koreańczycy bardzo mocno inwestują w takie technologie i chcą, aby już w niedługim czasie składane smartfony stały się codziennością.

