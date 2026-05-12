Samsung rozpoczyna beta testy One UI 9. Szuka chętnych również w Polsce

Samsung oficjalnie ogłosił rozpoczęcie beta testów One UI 9. Do grona testerów mogą dołączyć użytkownicy z kilku krajów, w tym również z Polski.

Dopiero co Samsung rozpoczął udostępnianie One UI 8.5 na smartfony z serii Galaxy S25 i Galaxy S24 oraz Galaxy Z Fold i Galaxy Z Flip, a także tablety z rodziny Galaxy Tab S11 i Galaxy Tab S10, a już ogłosił rozpoczęcie testów beta kolejnego wydania autorskiej nakładki na system Android.

Testy beta One UI 9 rozpoczną się jeszcze w tym tygodniu i będą mogli wziąć w nich udział użytkownicy z wybranych rynków. Na liście znajduje się – co najważniejsze – Polska, a także Niemcy, Wielka Brytania, Indie, Korea Południowa i Stany Zjednoczone.

Aby dołączyć do grona beta testerów One UI 9, należy wysłać zgłoszenie za pośrednictwem aplikacji Samsung Members. Aktualnie mogą to zrobić wyłącznie posiadacze następujących modeli smartfonów:

Co nowego przynosi One UI 9 Samsunga?

Koreańczycy informują, że One UI 9 w wersji beta, które bazuje na systemie Android 17, przynosi rozszerzone narzędzia kreatywne, opcje personalizacji, bardziej dostępne środowisko mobilne i silniejszą ochronę przed potencjalnymi zagrożeniami bezpieczeństwa.

Konkretnej aplikacja Samsung Notes zyskuje nowe, kreatywne narzędzia, w tym taśmy dekoracyjne i szerszy wybór stylów linii pisaka, a aplikacja Kontakty oferuje od teraz bezpośredni dostęp do Creative Studio, co umożliwia tworzenie spersonalizowanych wizytówek bez konieczności przełączania się między aplikacjami.

One UI 9 zapewnia też większe możliwości personalizacji wyglądu sekcji szybkich ustawień – możliwe jest dostosowanie osobno paska jasności i dźwięku oraz odtwarzacza multimediów, ponieważ użytkownik dostaje większy wybór rozmiarów.

W najnowszej wersji nakładki One UI zaimplementowano także ulepszoną ochronę przed podejrzanymi aplikacjami i potencjalnymi zagrożeniami, ponieważ w sytuacji, gdy oprogramowanie wykryje nowe aplikacje wysokiego ryzyka, użytkownik otrzyma powiadomienie, a do tego system zablokuje ich uruchomienie i instalację oraz zachęci do usunięcia potencjalnie niebezpiecznych programów.

Samsung nie zapomniał jednak też o osobach o specjalnych potrzebach. One UI 9 zapewnia możliwość korzystania z regulowanej szybkości klawiszy myszy, co umożliwia płynniejsze sterowanie kursorem oraz nową funkcję Text Spotlight, która wyświetla zaznaczony tekst w większym i wyraźniejszym rozmiarze w ruchomym oknie, aby ułatwić czytanie. Ponadto do dyspozycji jest zaktualizowany TalkBack, który łączy funkcje wcześniej oferowane oddzielnie przez Samsunga i Google.