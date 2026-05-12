Ekstremalna siła ssania w zaskakującej cenie. Dreame L50s Pro Ultra debiutuje w Polsce

Jeden z najbardziej znanych w Polsce producentów wprowadza do sprzedaży w kraju nad Wisłą robot sprzątający Dreame L50s Pro Ultra. Jego ekstremalna siła ssania i cena mogą Was pozytywnie zaskoczyć.

Nowy robot sprzątający Dreame L50s Pro Ultra wessie wszystko zewsząd

W maju 2025 roku do sprzedaży w Polsce trafił robot sprzątający Dreame L40s Pro Ultra. Po niemal dokładnie roku na polskim rynku debiutuje jego bezpośredni następca – model Dreame L50s Pro Ultra, który oferuje – jak określa to producent – ekstremalną siłę ssania, sięgającą nawet 30000 Paskali. Dla porównania, poprzednik „ssie” z mocą co najwyżej 19000 Pa.

W związku z tym nowy robot sprzątający Dreame L50s Pro Ultra ma być w stanie wessać nawet głęboko osadzony brud. Pomoże w tym nie tylko ogromna siła ssania, ale też system HyperStream Detangling DuoBrush, składający się z dwóch przeciwbieżnie obracających się szczotek gumowych, które – jak deklaruje producent – skutecznie wyczesują dywany i zbierają zanieczyszczenia, a ponadto niemal całkowicie eliminują problem wplątywania się włosów.

Dokładne usunięcie kurzu i brudu ma być możliwe dzięki dodatkowej, wysuwanej szczotce bocznej oraz ramieniu MopExtend RoboSwing, które wysuwa pady mopujące poza obrys robota. Z kolei system Dual Omni-Scrub z dwoma rotacyjnymi mopami pracującymi z prędkością 165 obrotów na minutę zapewnia efekt intensywnego szorowania.

Dreame L50s Pro Ultra (źródło: Dreame)

Do tego nowy robot sprzątający Dreame L50s Pro Ultra oferuje aż 32-stopniową regulację wilgotności i system EasyLeap, który pozwala mu pokonywać progi o wysokości do 4 cm.

Dreame L50s Pro Ultra to robot samoobsługowy

Niewątpliwą zaletą (i argumentem przemawiającym za jego zakupem) jest fakt, że robot sprzątający Dreame L50s Pro Ultra jest dostarczany wraz ze stacją bazową, która po zakończeniu sprzątania myje mopy w wodzie o temperaturze 100℃, a następnie je suszy oraz opróżnia zbiornik na kurz, jak również automatycznie uzupełnia wodę i dozuje środek czyszczący. Producent deklaruje, że worek na kurz wystarczy nawet na 100 dni, co oznacza ponad 3 miesiące spokoju.

Nowy robot sprzątający Dreame L50s Pro Ultra otrzymał ponadto ulepszoną tacę AceClean DryBoard, która została wyposażona w system 20 dysz spryskujących, zapewniających równomierne rozprowadzanie wody. Czyści się ona sama, dzięki czemu nie gromadzą się na niej osady.

W dodatku stacja bazowa zapewnia o 30% szybsze ładowanie akumulatora o pojemności 5200 mAh, więc nowy robot sprzątający Dreame L50s Pro Ultra szybciej będzie gotowy do kolejnego (lub kontynowania) sprzątania.

Polska cena Dreame L50s Pro Ultra może Was pozytywnie zaskoczyć

W momencie polskiej premiery robot sprzątający ze stacją bazową Dreame L40s Pro Ultra kosztował 3699 złotych, a regularną ceną było 4299 złotych. Tymczasem cena Dreame L50s Pro Ultra została ustalona na 2999 złotych, a w dodatku z okazji debiutu w Polsce kupicie go za 2839 złotych. To zdecydowanie kusząca propozycja.