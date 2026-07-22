Samsung widzi potencjał w nowym biznesie. I jednocześnie zwalnia setki pracowników

Czasy się zmieniają i Samsung nieustannie musi dostosowywać się do nich, aby nie zostać w tyle i nie stracić nadarzających się okazji. Koreańczycy widzą potencjał w nowym segmencie rynku, dlatego zdecydowali się powołać nową jednostkę, która pozwoli go wykorzystać. Równocześnie zwalniają setki pracowników.

Samsung powołał nową jednostkę – Robotics eXperience (RX)

Samsung Electronics składa się z kilku jednostek, zajmujących się różnymi urządzeniami i rozwiązaniami. Teraz do ich grona dołączyła nowa – Robotics eXperience (RX). Jak wskazuje jej nazwa, obiektem jej zainteresowania będzie robotyka. Ma ona podlegać bezpośrednio Roh Tae-moonowi – dyrektorowi generalnemu i szefowi działu Device eXperience (DX).

Powołanie nowej jednostki Robotics eXperience (RX) ma przyspieszyć proces podejmowania decyzji i ich realizacji, dzięki czemu Samsung będzie mógł szybciej reagować na zmiany na rynku oraz tworzyć nowe możliwości biznesowe w dziedzinie robotyki.

Działalność nowej jednostki ma wspierać fabryka danych w Gumi w prowincji Gyeongsang Północny, która będzie gromadziła i analizowała dane, zebrane podczas korzystania z robotów, a także współpracowała z naukowcami z kampusu badawczo-rozwojowego w Seulu, aby rozwijać inteligencję robotów.

W planach jest również utworzenie ośrodków badawczych w Chinach, Japonii i Stanach Zjednoczonych. Równocześnie Samsung pozyskuje specjalistów w dziedzinie robotyki. Widać zatem, że Koreańczycy widzą duży potencjał w tej szybko rozwijającej się gałęzi rynku i nie chcą stracić potencjalnie dużego zarobku.

Przy okazji warto wspomnieć, że na podobny krok zdecydowało się niedawno również LG, tworząc Centrum Biznesu Robotyki. W styczniu 2026 roku firma zaprezentowała robota domowego LG CLOiD.

Samsung zwalnia setki pracowników

Powołanie nowej jednostki Robotics eXperience (RX) to nie jedyna, istotna zmiana w strukturach firmy z Korei Południowej. Jeszcze w 2026 roku Samsung Electronics America zamierza przenieść swoją siedzibę główną z New Jersey do Teksasu, co nie pozostanie bez wpływu na pracowników.

Zmiana ta ma wpływ na 739 stanowisk. Samsung poinformował, że „większość” pracowników otrzymała propozycję przeniesienia, jednak nie wszyscy. Równocześnie zwolniono około 100 osób z oddziału w Plano w Teksasie.