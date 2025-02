Samsung rezygnuje z prac nad własnym modelem sztucznej inteligencji

Zgodnie z najnowszymi doniesieniami, Samsung miał dokonać całkowitego zwrotu w sprawie swojej wewnętrznej polityki dotyczącej sztucznej inteligencji. Dotychczas firma na własne potrzeby korzystała z modelu, który sama wytrenowała, czyli Gauss AI. Teraz jednak ma się to zmienić, a koreański gigant zacznie korzystać z modeli zewnętrznych dostawców.

Samsung przestanie pracować nad własnym AI

Od kilku lat Samsung stawiał na rozwój Gauss AI, czyli modelu sztucznej inteligencji, trenowanego specjalnie pod potrzeby tej technologicznej korporacji. Pierwszą wersję zaprezentowano w 2023 roku, a już rok później światło dzienne ujrzał Gauss 2. Ten został podzielony na trzy modele, z czego Balanced oraz Supreme miały oferować od 1,5 do 3 razy szybszą prędkość przetwarzania w porównaniu do konkurencji. To jest jednak wyścig zbrojeń, a nowe modele, jak np. o3-mini autorstwa OpenAI, przegoniły Gaussa. Rywalizacja w zakresie AI jest niezwykle kosztowna, więc Samsung postanowił z niej zrezygnować na rzecz współpracy.

Prezes koreańskiego giganta, Lee Jae-yong, spotkał się z Samem Altmanem, dyrektorem generalnym OpenAI. Co wynikło z tej rozmowy? Zgodnie ze źródłem, Samsung ma zaprzestać prac nad własnymi modelami sztucznej inteligencji, a zamiast tego korzystać z zewnętrznych modeli, w dużej mierze właśnie od OpenAI, ale także od Google (Gemini już jest mocno zaimplementowane w ekosystemie smartfonów).

8.5 Ocena

Gemini AI i modele OpenAI w Samsungach

Dotychczas Samsung mocno stawiał na Gemini, które zostało świetne zaimplementowane na smartfonach marki. W pierwszych wrażeniach z użytkowania Samsunga Galaxy S25+ Kuba pisał, że Gemini na podstawie krótkiej komendy potrafi zapisać wydarzenie w kalendarzu, ustawić budzik czy też wysłać SMS do kogoś np. z adresem restauracji znajdującej się w pobliżu. Z kolei ja sam często korzystam z funkcji Circle to search, która jest moim zdaniem przegenialna.

Generatywna sztuczna inteligencja ma być dla Samsunga mocnym argumentem w walce z Apple, więc nic dziwnego, że koreańska firma stawia na gigantów – Google i OpenAI. To ich modele będą wykorzystywane wewnątrz firmy oraz w produktach.

W sieci można znaleźć również plotki o tym, że koreański gigant miałby pracować razem z Google nad konkurencją dla Apple Vision Pro.