Samsung stawia fundamenty pod 6G. Nowy układ DRAM ma w tym pomóc

Dopiero od niedawna w Polsce można korzystać z pełni możliwości sieci 5G, a przecież ta technologia rozwijana jest na całym świecie od kilku lat. Pierwsi producenci elektroniki przymierzają się już do 6G.

Moment, 6G? Przecież dopiero od niedawna działa 5G!

Cóż – i tak, i nie. Opracowywanie sieci 5G rozpoczęło się grubo ponad 10 lat temu. Za pierwszą komercyjnie dostępną sieć nowej generacji uznaje się tę uruchomioną w Korei Południowej, w kwietniu 2019 roku. To, że w Polsce „prawdziwe 5G” ruszyło dopiero niedawno, można przypisać wielu niezbyt szczęśliwym zbiegom okoliczności. Prawdą jest więc, że 6G to nie tak odległa przyszłość, jak by się wydawało.

Samsung na przykład, ogłosił rozpoczęcie prac związanych z 6G już w 2019 roku. Dwa lata później swoje deklaracje dotyczące sieci nowszej generacji wystosowały firmy Google i LG. Jak na razie, wszystko znajduje się na etapie współprac z uniwersytetami, ale pojawiają się też coraz jaśniejsze sygnały, że 6G jest coraz bliżej – na przykład najnowsza premiera układu DRAM Samsunga.

Samsung wierzy w sztuczną inteligencję i 6G

Firma z Korei Południowej ogłosiła utworzenie AI-RAN Alliance (Artificial Intelligence-Radio Access Network). Celem tego zrzeszenia będzie promowanie innowacji 6G poprzez połączenie technologii AI i technologii komunikacji bezprzewodowej. Wraz z Samsungiem znajdzie się w nim 11 członków, w tym tacy giganci jak Arm, Ericsson, Microsoft, Nokia, NVIDIA, SoftBank, a także Northeastern University.

Samsung DRAM HMB3E 12H (źródło: Samsung)

Samsung już teraz wniósł do sojuszu wartościowy kapitał w postaci świeżo opracowanej pamięci HBM3E 12H. To pierwszy w branży 12-stosowy DRAM o pojemności 36 GB z wysoką przepustowością do 1280 GB/s. Dla porównania, dotychczasowy standard 8-stospwego HBM3 8H był o połowę słabszy.

Pamięci HBM będą miały ważną rolę w popularyzowaniu sztucznej inteligencji i sieci 6G. By obsłużyć i przetworzyć duże ilości danych, urządzeniom elektronicznym potrzebne będą wydajne komponenty. Właśnie w tym kierunku zmierza Samsung.

Zanim powstanie pierwsza instalacja komercyjnego 6G, może minąć jeszcze z rok lub dwa. Ponieważ jednak technologia nienawidzi przestojów, pogoń za szybszą wymianą danych i inteligentne zarządzanie nimi będzie z pewnością nabierać tempa w miarę upływu czasu i starań wielkich firm technologicznych.