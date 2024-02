Nowa współpraca Samsunga ma pomóc w rozwoju sieci 6G

Zdecydowana większość użytkowników nie korzysta jeszcze nawet z 5G, a prace nad kolejnym, nowym standardem sieci wciąż trwają i są już w zaawansowanej fazie. Samsung poinformował o nawiązaniu nowej współpracy, która ma być przydatna w rozwoju sieci 6G.

Samsung pracuje nad 6G już od dłuższego czasu

Dla południowokoreańskiego producenta sieć szóstej generacji to nie jest nowy temat. Prace nad rozwojem 6G Samsung ogłosił już w 2019 roku. Co ciekawe, dokładnie w tym samym roku na rynek trafił pierwszy smartfon tej marki obsługujący 5G. Był to model Galaxy S10 5G. Za kwestię rozwoju nowego standardu łączności odpowiedzialny został dział Advanced Communications Research Center, powołany przez Samsunga.

W kontekście rozwoju 6G analitycy są bardzo optymistyczni, o czym informowaliśmy Was już na łamach Tabletowo.pl. Głównym wnioskiem płynącym z badań przeprowadzonych przez ekspertów jest fakt, że komercyjne wprowadzenie nowego standardu może nastąpić już w 2029 roku. Równocześnie przewidują oni, że w ciągu pierwszych dwóch lat dostępności w sieci szóstej generacji może działać nawet 290 mln połączeń.

Nowa współpraca, nowe możliwości

Samsung Research America, czyli centrum badawczo-rozwojowe firmy Samsung poinformowało, że podjęło współpracę z Uniwersytetem Princeton w celu „wspólnego kształtowania przyszłości technologii bezprzewodowych i sieci 6G”.

W 2023 roku Wydział Inżynierii i Nauk Stosowanych na Uniwersytecie Princeton zainicjował program o nazwie NextG, mający na celu przyspieszenie rozwoju i implementacji innowacyjnych technologii, a także stymulowanie przepływu nowych pomysłów w dziedzinach takich jak technologie chmurowe, zaawansowane systemy wykrywania i zwiększanie odporności sieci.

Ostatnio, w ramach inicjatywy wprowadzono specjalny program dla partnerów korporacyjnych. Jego głównym zadaniem jest promowanie postępu technologicznego oraz budowanie współpracy pomiędzy środowiskiem akademickim, czołowymi przedstawicielami sektora technologicznego oraz decydentami, co ma przyczynić się do sprawnego wprowadzania w życie nowych rozwiązań.

Samsung w swoim komunikacie poinformował, że będzie ściśle współpracować z naukowcami, aby „wypełnić lukę pomiędzy badaniami akademickimi a zastosowaniami w świecie rzeczywistym”.

Warto dodać, że południowokoreański producent nie jest jedynym koncernem, który zdecydował się na działanie w ramach NextG. Na liście znajdują się już m.in. Ericsson, Intel, MediaTek, Nokia Bell Labs, Qualcomm Technologies i Vodafone.