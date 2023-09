Wiemy już czego spodziewać się po Samsungu Galaxy A25

Smartfony marki Samsung z serii Galaxy A to urządzenia chętnie wybierane przez klientów, przede wszystkim dlatego, że są znacznie tańsze od topowej linii S tego producenta. Dzięki doniesieniom pojawiającym się w sieci poznaliśmy kluczowe elementy specyfikacji modelu Galaxy A25, który już wkrótce dołączy do portfolio południowokoreańskiej firmy. Co zaoferuje?

Design smartfona jest już znany

W kwietniu 2023 roku na rynku oficjalnie zadebiutował Samsung Galaxy A24, którego następcą ma być smartfon, o którym dzisiaj mowa. Już w czerwcu informowaliśmy Was o tym, że do sieci wyciekły pierwsze grafiki przedstawiające Galaxy A25. Przypomnijmy, czego się dzięki nim dowiedzieliśmy.

Opublikowane wówczas rendery smartfona pokazały niemal identyczne do Galaxy A24 urządzenie. Czy to źle? Oczywiście, że nie, ponieważ to smartfon, który wygląda naprawdę przyjemnie, a swoim designem nawiązuje do najnowszych, flagowych konstrukcji południowokoreańskiego producenta. Mamy więc tutaj do czynienia z trzema okrągłymi obiektywami aparatów ułożonymi pionowo jeden pod drugim oraz aparatem do selfie w notchu.

Wówczas dowiedzieliśmy się również, że Samsung Galaxy A25 ma otrzymać 6,44-calowy ekran, a wymiary całej konstrukcji mają wynosić 162×77,5×8,3 mm. Teraz, dzięki doniesieniom, które pojawiły się w portalu X (dawniej Twitter), poznaliśmy najważniejsze elementy specyfikacji tego smartfona. Czego możemy się po nim spodziewać?

Co zaoferuje Samsung Galaxy A25?

Doniesienia potwierdzają wcześniejsze informacje o tym, że Galaxy A25 zostanie wyposażony w 6,44-calowy wyświetlacz. Będzie on wykonany w technologii AMOLED. Wiemy już także, jaki SoC znajdzie się pod maską smartfona. Ma być to chipset Exynos 1280, który będzie współpracować z 8 GB RAM. Wyniki wydajności takiej konfiguracji pojawiły się w bazie Geekbench i wyniosły odpowiednio 973 punkty dla testu single-core oraz 2106 dla multi-core.

Oprócz tego z informacji udostępnionych przez informatora @TheGalox_ wiemy, że nadchodzący Samsung z serii Galaxy A zostanie wyposażony w 50 Mpix aparat główny. Z kolei za dostarczenie energii do jego podzespołów odpowiedzialny będzie 5000 mAh akumulator wspierający ładowanie przewodowe o mocy 25 W. Po wyjęciu z pudełka smartfon ma pracować w oparciu o system Android 14 z nakładką One UI 6.

Kiedy premiera? Niestety, to póki co pozostaje wielką niewiadomą. We wpisie traktującym o specyfikacji urządzenia pojawia się jedynie lakoniczna wzmianka o premierze w „nadchodzących miesiącach”. Możliwe jednak, że podobnie jak Galaxy A24, również ten smartfon zadebiutuje w drugim kwartale 2024 roku.