Plus wprowadził nowe rozwiązanie. Skorzystają użytkownicy iPhone’ów

Jesteś klientem Plusa, a także masz iPhone’a (lub iPada)? Teraz możesz korzystać z nowego sposobu płacenia za apki i gry z App Store.

Użytkownicy iPhone’ów zyskali przydatne rozwiązanie w Plusie

Osobom, które korzystają z iPhone’ów (i pewnie większości z Was) nie trzeba przedstawiać, czym jest App Store. Wspomnę jednak, że mamy do czynienia z oficjalnym sklepem z aplikacjami i grami. Do niedawna był to jedyny wybór dla miłośników iUrządzeń, ale zmiany wymuszone przez Unię Europejską sprawiły, że możliwe jest instalowanie oprogramowania spoza App Store.

Wróćmy jednak do nowości, którą pochwalił się Plus. Otóż wystarczy połączyć konto Apple z numerem zarejestrowanym w Plusie, aby za zakupy w App Store płacić razem z rachunkiem telefonicznym na jednej fakturze. Operator podkreśla, że taka metoda jest wygodna, bezpieczna, a także klienci otrzymują przejrzystą fakturę.

W celu skorzystania z omawianego rozwiązania, abonenci Plusa z iPhone’ami lub iPadami muszą aktywować usługę według tych punktów:

W ustawieniach konta Apple należy przejść do sekcji Zarządzaj płatnościami (dla wyższych wersji iOS Płatność i wysyłka). Wybrać opcję Dodaj metodę płatności. Z wyświetlonych opcji kliknąć Telefon komórkowy. Wprowadzić numer telefonu (zarejestrowany w sieci Plus). Na wskazany numer telefonu zostanie wysłany SMS z kodem weryfikacyjnym, który należy wprowadzić w wyznaczonym polu.

App Store doczekał się małego odświeżenia

Z tych zmian skorzystają już wszyscy użytkownicy iPhone’ów i iPadów. Otóż Apple zdecydowało się na delikatne odświeżenie App Store, aby uczynić interfejs bardziej przejrzystym i wygodniejszym.

Kategorie wyświetlają się na górze (źródło: 9to5Mac)

Otóż wszystkie trzy główne karty w App Store, czyli Aplikacje, Gry i Arcade, zyskały przeprojektowany widok kategorii. Teraz lista poszczególnych kategorii wyświetlana jest na górze strony lub w jej okolicach. Dzięki temu możemy łatwo przejść do przykładowo aplikacji dla dzieci czy gier korzystających z możliwości rozszerzonej rzeczywistości.

Nowe podejście do wyświetlania kategorii jest powoli wdrażane i powinno w najbliższym czasie trafić do wszystkich użytkowników.